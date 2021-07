PSG Mercato : Le Real Madrid tient la solution pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 11:58

Si le PSG est bien décidé à garder Kylian Mbappé la saison prochaine, le Real Madrid n’a pas du tout jeté l’éponge dans ce dossier. Les Madrilènes peaufinent même déjà leur plan pour tenter de récupérer le Golden Boy 2017 dès cet été.

Mercato PSG : le plan annoncé du Real pour Mbappé

Non, le Real Madrid n’a pas renoncé à l’idée de tenter sa chance pour Kylian Mbappé durant ce mercato estival. Surtout que l’attaquant de 22 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Le club madrilène croit même avoir trouvé la solution pour le déloger du PSG. En effet, d’après les informations relayées ce mardi par Marca, avec le prochain transfert de Raphaël Varane à Manchester United pour 50 millions d'euros et l’économie faite sur le dégraissage des gros salaires comme Sergio Ramos, Florentino Pérez et la direction madrilène peaufinent leur plan pour Kylian Mbappé.

Une offre gigantesque arrive pour Kylian Mbappé

Le quotidien espagnol explique notamment que l’objectif du Real Madrid est d’attendre la dernière semaine du mercato estival pour formuler une offre officielle de 180 millions d'euros à Nasser Al-Khelaïfi afin d’obliger le PSG à céder Mbappé. Si le club parisien refuse, le Real et le joueur signeront un accord sans aucune indemnité de transfert pour Paris en janvier 2022. Avec la vente de Varane, le Real Madrid exécute donc parfaitement son plan pour l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Toujours selon la même source, à l'heure actuelle, la trésorerie de la Maison-Blanche pour investir s’élève à 122 millions d’euros. Le transfert de l’ancien Lensois arrange donc les affaires des décideurs du club pour l’opération Mbappé. Pour convaincre le natif de Bondy, les vice-champions de Liga sont également disposés à lui offrir un joli salaire de 20 millions d'euros nets par saison. Beaucoup moins important que les 36 millions d’euros annuels que le Paris Saint-Germain lui propose, mais les Merengues comptent sur la volonté du joueur de rejoindre l’équipe espagnole pour accepter cette offre.