Real Mercato : Man United, c’est bien bouclé pour Varane !

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 11:18

À un an de la fin de son contrat, Raphaël Varane va quitter le Real Madrid durant ce mercato estival. Annoncé dans les plans du PSG et de Manchester United, le défenseur central de 28 ans est tout proche de voir son avenir réglé.

Mercato Real Madrid : le feuilleton Varane est bien bouclé

Le feuilleton Raphaël Varane est bien bouclé. Arrivé en juillet 2011 en provenance du RC Lens contre un chèque de 10 millions d’euros, Raphaël Varane va mettre un terme à son aventure avec le Real Madrid. Alors que son engagement se termine dans douze mois, l’international français a décidé de ne pas le renouveler malgré l’insistance de la direction madrilène. Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 va finalement prendre la direction de la Premier League.

Lundi soir, RMC Sport a révélé que le Real Madrid et Manchester United se sont mis d’accord « dans les grandes lignes » pour un transfert compris entre 45 et 50 millions d'euros. Une information confirmée ce mardi par Sky Sports qui annonce une opération autour de 48 millions d’euros, bonus inclus. Après Sergio Ramos, le vice-champion de Liga s’apprête ainsi à perdre l’un de ses vice-capitaines.

Le salaire de Raphaël Varane dévoilé

Désireux de changer d’air après avoir tout gagné avec les Merengues, Raphaël Varane va rejoindre la Premier League en signant un contrat de quatre ans plus une année supplémentaire en option. En rejoignant les Red Devils, le vice-capitaine de l’équipe de France va doubler son salaire, 12 millions d'euros par saison. En arrivant à Manchester, Varane va devoir respecter une période de quarantaine avant de pouvoir effectuer sa visite médicale. En France, le journal L’Équipe indique que l’arrivée libre de David Alaba au Real Madrid en provenance du Bayern Munich aurait pesé dans la balance concernant le départ de l’ancien pensionnaire des Sang et Or.