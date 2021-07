PSG Mercato : Mbappé fait une sortie fracassante sur son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 28 juillet 2021 à 17:58

Annoncé dans le collimateur du Real Madrid pour cet été, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en juin 2022, avec le PSG. Au coeur d’innombrables rumeurs, l’attaquant parisien a fait une sortie fracassante sur son avenir.

Mbappé rêve de gagner la LDC avec le PSG

Kylian Mbappé a finalement donné de la voix. Courtisan de longue date de l’international français de 22 ans, le Real Madrid rôde toujours. Hier, la presse espagnole a même annoncé que la vente de Raphaël Varane à Manchester United faisait partie du plan du club madrilène afin de réunir 180 millions d’euros et attendre les derniers instants du mercato estival pour lancer son offensive contre le Paris Saint-Germain. Mais le natif de Bondy vient de mettre un terme à toutes les spéculations possibles sur son avenir.

Dans le prochain numéro du magazine officiel du PSG, lors d’une interview croisée avec Neymar, Mbappé a ouvertement avoué que son rêve ultime est de gagner la Ligue des Champions avec les Rouges et Bleus. « Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable », a déclaré Kylian Mbappé. Même si cette sortie n’indique pas qu’il va prolonger, au moins les supporters parisiens sont à présent rassurés sur le fait que leur chouchou ne quittera pas la Ligue 1 cet été. D’ailleurs, le Real Madrid n’y croyait pas trop aussi.

Le Real Madrid jeté l’éponge pour Mbappé

D’après les révélations de La Cadena SER, le Real Madrid n’est pas en mesure de financer le transfert de Kylian Mbappé. La radio espagnole présente le vice-champion de Ligue comme un club « ayant besoin d'argent, bien qu'il ne soit pas fauché. La venue de Kylian Mbappé cet été est impossible, mais Madrid ne ferme pas la porte, car il n'exclut pas de recevoir un coup de fil de Kylian ou de l'émir. C'est la grande opération de l'année et cette porte sera ouverte tant que le joueur fera le pas ». Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auront donc encore six mois devant eux pour convaincre leur numéro 7 d’étendre leur bail au Paris SG comme son partenaire Neymar.