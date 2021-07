Arsenal Mercato : Arsène Wenger, nouveau coach d'une sélection ?

Publié par Thomas le 29 juillet 2021 à 18:51

Selon le média allemand Bild, la fédération suisse de football aimerait proposer le poste de nouveau sélectionneur au Français Arsène Wenger, sans club depuis son éviction d’Arsenal en 2018. Après 22 saisons en Premier League, le mythique coach alsacien a été pressenti pour prendre la place de Vladimir Petkovic parti rejoindre les rangs des Girondins de Bordeaux. La Nati aurait apprécié le profil polyglotte d’Arsène Wenger, qui parle à la fois anglais, allemand et français, trois langues fortement représentées en sélection.

À 71 ans, Arsène Wenger proche de diriger une sélection

Le journal sportif allemand Bild a révélé que la fédération suisse aurait approché Arsène Wenger pour reprendre la tête de l’équipe nationale, après le départ précipité de Vladimir Petkovic. Le Français n’a pas refoulé un banc depuis 2018, et sa fin d’aventure chez les Gunners. La Nati a récemment vu son entraîneur s’envoler chez le voisin français et rallier les Girondins de Bordeaux pour un bail de 3 saisons. Wenger possède un profil très avantageux pour diriger une équipe internationale comme la Suisse. Parlant couramment allemand, français et anglais, le coach de 71 ans pourrait entraîner pour la première fois une équipe nationale. Tombeuse de l’Equipe de France lors de l’Euro, la Suisse est une équipe complexe, qui possède des joueurs d’origines diverses.

Après 22 ans à Arsenal, Wenger vers un nouveau défi

Arrivé sur les bancs de Premier League en 1996, après des expériences en France (AS Nancy et AS Monaco) et au Japon (Nagoya Grampus), Arsène Wenger devient le premier non-britannique à entraîner Arsenal. Inconnu en Angleterre, la presse s’en amuse à l’époque, notamment l'Evening Standard qui publie un article avec le titre « Arsène Who ? ». 22 ans plus tard, le coach alsacien est rentré dans la légende de l’Emirates Stadium. À la tête des invincibles d’Arsenal, lors de la saison 2003-2004, Wenger a vu passer sous ses ordres des joueurs de classe mondiale comme Bergkamp, Henry, Overmars, Vieira ou encore Van Persie.