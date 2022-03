PSG Mercato : Zidane arrive, l’Émir du Qatar se charge de tout !

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 19:21

Zinédine Zidane va-t-il reprendre du service au PSG la saison prochaine ? L’Émir du Qatar va dans ce sens selon une source locale.

L’Émir du Qatar ne lâche pas Zinédine Zidane

Sans club depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinédine Zidane est fortement pressenti sur le banc du Paris Saint-Germain. Courtisan de longue date de l’entraîneur marseillais, l’Émir du Qatar aimerait le convaincre de venir succéder à Mauricio Pochettino chez les Rouge et Bleu.

Si Leonardo a conforté Pochettino à son poste dans son interview de jeudi avec L’Équipe, Foot Mercato assure ce vendredi que le propriétaire du club de la capitale, l’Émir Tamim Ben Hamad Al-Thani, serait en contacts réguliers avec le champion du monde 1998. « Les contacts sont réguliers entre les deux hommes », assure le média sportif. Déterminé à s’attacher les services de Zizou, l’Émir mènerait lui-même les discussions.

PSG Mercato : Pochettino s’en va, Zidane en route pour le PSG

Interrogé par La Cadena Ser sur l’avenir de son père, Luca Zidane, gardien de but du Rayo Vallecano, n’a pas fermé la porte au Paris Saint-Germain. Pour lui, seul le bonheur de son père compte. « Est-ce que je sais où va entraîner mon père la saison prochaine ? Ira-t-il au PSG ? Je ne parle pas de cela avec lui. Avec lui, je parle de la famille et peu de football. Comme dans une relation père-fils, nous parlons de choses de la maison. Est-ce que je serais surpris qu’il aille à Paris ? Je serai content, peu importe où il est heureux », a expliqué Luca Zidane.

Et d’après les dernières informations de Foot Mercato, la possibilité de voir Zidane débarquer à Paris l’été prochain grandi de plus en plus. « D’abord réticent à l’idée de coacher le PSG, l’entraîneur français triple vainqueur de la Ligue des Champions est de plus ouvert à la possibilité d’entraîner le club de la capitale sous l’impulsion de son représentant Alain Migliaccio », indique le média sportif. Toutefois, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France aurait diverses exigences avant de succéder à Mauricio Pochettino. En effet, Zizou aimerait voir arriver avec lui Arsène Wenger à la place de Leonardo au poste de directeur sportif. En cas de départ de Kylian Mbappé, il aimerait pouvoir compter dans son effectif, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.