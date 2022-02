PSG Mercato : C’est fait, Zidane sera le nouveau coach du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 22 février 2022 à 15:09

Sans club depuis la fin de la saison dernière, Zinédine Zidane va reprendre du service sur le banc du PSG. Le Qatar l’aurait convaincu.

Zidane à la place de Pochettino la saison prochaine ?

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid l’été dernier, Zinédine Zidane ne devrait connaître qu’une seule année de chômage. Après avoir repoussé les offres de plusieurs clubs européens, notamment Manchester United, Newcastle, Tottenham et la Juventus de Turin, le technicien marseillais aurait finalement accepté de prendre la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Récemment, plusieurs sources concordantes ont révélé que le champion du monde 1998 ne serait plus fermé à l’idée de prendre les rênes du PSG. D’autant que son conseiller historique, Alain Migliaccio, ferait le pressing sur lui afin qu’il accepte la proposition de l’Émir du Qatar.

Et d’après les informations relayées ces dernières heures par Eduardo Inda, la venue de Zidane sur le banc parisien se préciserait de plus en plus. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito lundi soir, le directeur du journal OK Diario a ouvertement annoncé que Zizou « sera le nouvel entraîneur du PSG ». Toujours selon la même source espagnole, le Marseillais de 49 ans préparerait même déjà son arrivée dans la capitale.

PSG Mercato : Zinédine Zidane avec Wenger au Paris SG ?

Prêt à débarquer au Paris Saint-Germain, Zinédine Zidane aurait clairement fait comprendre à l’Émir du Qatar qu’il ne souhaite pas collaborer avec Leonardo. S’il arrive à Paris, l’ancien coach du Real Madrid aimerait se faire aider par Arsène Wenger au poste de directeur sportif. Directeur du développement du football mondial à la FIFA depuis novembre 2019, l’ancien emblématique manager des Gunners d’Arsenal pourrait donc lui aussi débarquer dans la capitale à l’issue de la saison en cours.

Une tendance confirmée par Foot Mercato, qui assure que les décideurs qataris du Paris SG réfléchissent actuellement à une séparation avec le dirigeant brésilien. Décrié pour son incapacité à vendre et sa mauvaise gestion du dossier Kylian Mbappé, sans compter ses relations toujours conflictuelles avec les entraîneurs, Leonardo aurait perdu la confiance de Doha. Une arrivée de Zidane pourrait donc sonner la fin de son aventure avec les Rouge et Bleu.