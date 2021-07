PSG Mercato : Neymar répond en personne au Real pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 29 juillet 2021 à 17:51

Selon la presse espagnole, le Real Madrid rêve toujours de déloger Kylian Mbappé du PSG dans les derniers instants de ce mercato estival. Neymar, lié au club parisien jusqu’en 2026, a livré une importante indication sur l’avenir de son coéquipier.

Neymar fait une promesse au PSG avec Mbappé

Courtisan de longue date de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne lâche pas l’attaquant du Paris Saint-Germain. Si une occasion se présente cet été, Florentino Pérez et les Merengues ne se feront pas prier deux fois. D’ailleurs, Marca a dernièrement révélé que la vente de Raphaël Varane à Manchester United fait partie du plan du club madrilène pour se rapprocher d’un transfert de l’international français de 22 ans.

En effet, le quotidien espagnol explique qu’avec les 50 millions d’euros encaissés dans l’opération Varane, le vice-champion de Liga compte réunir 180 millions d’euros qu’il va transmettre au Paris Saint-Germain dans les derniers jours du mois d’août afin de mettre Nasser Al-Khelaïfi face à un choix draconien : céder Mbappé maintenant ou le voir partir gratuitement l’été prochain. Qu’à cela ne tienne. Dans une interview accordée à PSG Magazine, l’attaquant parisien Neymar a évoqué le duo qu’il forme avec le natif. Et la star brésilienne assure que l’histoire est encore loin de se terminer puisque Mbappé et lui vont procurer encore plus de joie aux supporters des Rouges et Bleus.

« Si l’histoire du football se terminait aujourd’hui, je pense que les gens se souviendraient de Kylian Mbappé et moi… On en veut toujours plus. Et nous donnerons certainement encore beaucoup de joie au PSG », a déclaré l’international brésilien de 29 ans. Autrement dit, un changement de club ne fait pas partie des plans de Mbappé pour cet été. L’ancien avant-centre de l’AS Monaco l’a lui-même confirmé.

Kylian Mbappé veut gagner la LDC avec le PSG

Annoncé comme la priorité absolue du Real Madrid, Kylian Mbappé ne semble pas avoir prévu de quitter le Paris Saint-Germain durant le mercato. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le champion du monde 2018 n’a qu’un seul rêve en ce moment : offrir au PSG sa première Ligue des Champions.

« Mon plus grand rêve, après avoir gagné la Coupe du monde ? Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ce serait formidable », a répondu le numéro 10 de l’équipe de France à son coéquipier lors de cette même interview avec PSG Magazine. Voilà qui est clair. Le Real Madrid devra patienter encore puisque Mbappé sera un joueur du Paris SG la saison prochaine.