OL Mercato : En plus d’Aouar, Arsenal veut un Brésilien de Lyon

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2021 à 04:51

Arsenal est parmi les prétendants d’Houssem Aouar. En plus du meneur de jeu de l’ OL, le club londonien est séduit par le profil d’un des nombreux Brésiliens du club rhodanien.

OL : Arsenal s'active pour Bruno Guimarães

Houssem Aouar, milieu de terrain de l’ OL, figure sur la liste des joueurs sollicités par Arsenal pendant ce mercato estival. Outre le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, les Gunners sont intéressés par les services de Bruno Guimarães. Ils ont en effet été convaincus par les qualités techniques du milieu de terrain brésilien, lors du tournoi de football des JO-2020 qui se dispute en ce moment à Tokyo au Japon. D’après les indiscrétions de Goal, Arsenal s’est renseigné auprès de l’ OL sur l’international Espoir brésilien, avant de faire sa proposition.

La source rappelle par ailleurs que Bruno Guimarães est suivi de près par le club londonien quand il jouait encore à l’Athletico Paranaense. Arsenal était même sur les rangs pour le recruter, mais il avait choisi de signer avec le club de Ligue 1 en janvier 2020.

Le milieu de terrain brésilien vendu à 30 M€ ?

L' OL a transféré Bruno Guimarães du Brésil à 20 M€ pendant le mercato hivernal 2020. Il avait rejoint le club rhodanien en février 2020, après avoir qualifié la sélection brésilienne pour les Jeux Olympiques initialement prévus en juillet-août 2020 et reporté à juillet-août 2021, en raison de la pandémie de covid-19. En une saison et demie sous le maillot lyonnais, le natif de Rio de Janeiro a pris part à 46 matchs toutes compétitions confondues, dont 36 en Ligue 1, pour 3 buts marqués et 2 passes décisives délivrées.

D'après l'estimation de Transfermarkt, il faudra débourser 30 M€ pour recruter Bruno Guimarães à l' OL. Par ailleurs, ce dernier est sous contrat dans la capitale des Gaules jusqu'au 30 juin 2024.