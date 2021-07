PSG Mercato : Le clan Mbappé dénonce une manipulation du PSG

Publié par Gary SLM le 30 juillet 2021 à 17:51

La déchirure entre le PSG et le clan Kylian Mbappé, qui va probablement provoquer le départ de l’attaquant au Real Madrid, s’accentue. L’entourage du joueur n’apprécie que modérément une manipulation du club de la capitale.

Mercato PSG : Mbappé, une mauvaise stratégie du Paris SG ?

L’avenir de Kylian Mbappé est dans tous les esprits au PSG. Le buteur du club Parisien, en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas signé de prolongation. Les dirigeants du Paris Saint-Germain lui ont pourtant déjà fait plusieurs offres pour le convaincre de rester, mais sans succès. L’équipe de la capitale française a donc, l’air de rien, essayé une stratégie pour contraindre d’une certaine façon le buteur à poursuivre l’aventure sous les couleurs de leur maillot.

Ces dernières heures, les médias du PSG ont diffusé une interview croisée de Neymar et de Kylian Mbappé. Dans celle-ci, l’ancien joueur de l’AS Monaco dévoile son envie de remporter une Ligue des champions avec le PSG. Ce serait d’après lui son plus grand rêve. Le problème de cette interview est qu’elle est diffusée beaucoup trop tard après son enregistrement. Elle influence donc le jugement des gens sur la situation indécise du joueur offensif parisien.

Kylian Mbappé, qui a disputé 47 matchs et inscrit 42 buts toutes compétitions confondues la saison 2020-2021, n’apprécie pas cette trouvaille du club. Ses proches non plus et l’ont fait savoir au quotidien L'Équipe. Le propos du joueur indiquant qu’il rêve de « gagner la Ligue des Champions avec le PSG » casse la stratégie en cours qui prépare les supporters du Parc des Princes à un départ de l’ancien Monégasque.

Le clan Mbappé va-t-il enfin pousser pour le Real ?

Diffuser fin juillet une interview réalisée en mai est pour les proches du joueur une action délibérée du Paris Saint-Germain pour forcer la main à Mbappé. Cette façon de faire des dirigeants Parisiens ne prend donc pas en compte les aspirations du joueur dans les négociations pour sa prolongation ou encore moins son éventuelle envie de quitter Paris. Forcément, cette diffusion ne pouvait qu'entraîner des mécontentements dans l’entourage de l’attaquant.

La stratégie du club pourrait produire l'effet inverse de ce qu'attendaient les responsables du PSG. Elle peut pousser le clan Mbappé à afficher au grand jour la volonté d'un départ du joueur. On sait depuis plusieurs mois que le Real Madrid est intéressé par les services du Bondynois. Les Merengues sont prêts à investir 160 millions d'euros dans le transfert de Mbappé à une saison de la fin de son contrat.