LOSC Mercato : Fonte, pourquoi il a refusé Bordeaux et l'OGC Nice

José Fonte était libre de quitter le LOSC et il avait la possibilité de rejoindre Christophe Galtier à l’OGC Nice. Les Girondins de Bordeaux étaient une autre possibilité pour le défenseur portugais du club lillois.

LOSC : José Fonte a snobé l’OGC Nice et Bordeaux

Le LOSC a prolongé le contrat de José Fonte le 16 juillet 2021, soit deux semaines après la fin de son contrat avec le club champion de France 2021. Libre depuis fin juin 2021, le défenseur avait donc la possibilité de signer avec le club de son choix. Et ce ne sont pas les propositions qui manquaient. Son ancien entraîneur à Lille OSC, Christophe Galtier, souhaitait le recruter à l’OGC Nice. Ex-président du club nordiste et nouveau propriétaire des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a également songé à l’international portugais pour renforcer sa nouvelle équipe.

Ce dernier a finalement décidé de rempiler au LOSC pour une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2022. Dans ses propos rapportés par L’Équipe, José Fonte a confirmé l’intérêt du nouveau coach du Gym, mais aussi des dirigeants bordelais. « Je suis heureux d'avoir eu des propositions à mon âge. Je suis heureux d'avoir eu des offres au Portugal et en Angleterre, aussi. Mais j'ai une grande histoire avec Lille », a-t-il indiqué.

Le défenseur portugais attaché à Lille OSC

Bien que très courtisé, le joueur de 37 ans ne se voyait pas ailleurs que chez les Dogues. « Je suis quelqu'un qui aime être ici (à Lille). J'ai une bonne relation avec tout le monde ici. Le LOSC est une des meilleures équipes de France. On va jouer la Ligue des champions. On a un nouvel entraîneur (Jocelyn Gourvennec), mais on s’est parlé, et j'ai confiance en lui. Il est content que je sois dans son équipe », a expliqué José Fonte. Pour rappel, le capitaine du club lillois et ses coéquipiers affronteront le PSG en match comptant pour le Trophée des champions ce dimanche (20h) à Tel-Aviv en Israël.