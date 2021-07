LOSC : Trophée des champions, José Fonte défie le PSG

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 01:51

José Fonte était en conférence de presse ce vendredi pour évoquer le Trophée des champions qui opposera le LOSC et le PSG dimanche soir (20h), en Israël. Le défenseur et capitaine des Dogues s’est montré confiant.

LOSC : José Fonte « c'est un vrai titre, on va tout faire pour le gagner »

En fin de contrat au LOSC en juin dernier, José Fonte a prolongé son bail d’une saison et jouera donc l' Uefa Ligue des champions avec le club champion de France 2021. Mais pour commencer la saison 2021-2022, le défenseur central et ses coéquipiers affronteront le Paris Saint-Germain ce dimanche 1er août à Tel-Aviv. Ce match compte pour le Trophée des champions. Le leader des Dogues s’est montré rassurant sur l’état d’esprit et la qualité de l’équipe de Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur de Lille OSC.

« Il y a beaucoup de qualité dans l'effectif. Quand je regarde le groupe, je trouve qu'il y a de la qualité partout, dans tous les postes », a rassuré José Fonte. À la question de savoir ce que représente ce Trophée des champions pour lui, le capitaine lillois a répondu : « c'est un vrai titre. Et Lille a besoin de ce titre-là. On va tout faire pour le gagner ».

Le capitaine de Lille OSC rêve d'un 2e titre de champion

Rappelons que le LOSC a perdu deux joueurs importants qui avaient été décisifs dans la lutte pour son titre en Ligue 1. Ce sont : le gardien de but Mike Maignan et le milieu de terrain Boubakary Soumaré. Le premier a été transféré à l’AC Milan, en Serie A, et le second à Leicester City, en Premier League. Cependant, José Fonte n’est pas inquiet pour l'exercice 2021-2022. « On veut continuer à se battre pour le titre. Le PSG est favori, comme chaque année, mais on va tout faire pour les déranger encore une fois », a-t-il déclaré.

Rappelons que les Parisiens ont remporté la Coupe de France la saison dernière. C'est à ce titre qu'ils affrontent le LOSC, vainqueur du championnat.