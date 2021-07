PSG Mercato : Un titi sort la raison de son départ à Dortmund

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 19:51

Le Paris Saint-Germain a encore vu plusieurs jeunes lui échapper cet été à la faveur du mercato. Parti en Allemagne, du côté du Borussia Dortmund, Soumaïla Coulibaly, s’est confié sur son départ du PSG vers le cador de Bundesliga.

PSG : Coulibaly se justifie pour le Borussia Dortmund

Le Paris Saint-Germain n’a pas été épargné par le phénomène cet été. Une fois de plus de plus, le PSG a perdu bon nombre de jeunes partis chercher du temps de jeu ailleurs, pour la plupart à l’étranger. En fin de contrat comme la plupart de ces titis, Soumaïla Coulibaly va découvrir le championnat la saison prochaine. Le défenseur central tout juste âgé de 17 ans s’est engagé jusqu’en 2024 avec le pensionnaire de Bundesliga. Dans un entretien accordé au site de son nouveau club, l’ancien Parisien révèle pourquoi son choix s’est porté sur le Borussia Dortmund. «Le BvB était tout simplement la meilleure équipe pour moi. Lorsque je suis venu à Dortmund pour tout voir avant mon transfert, j’ai parlé avec Michael Zorc et Sebastian Kehl et j’ai eu le sentiment que le BvB était le bon club pour mon développement futur », indique Coulibaly.

Des objectifs clairs pour Soumaïla Coulibaly avec Dortmund

Actuellement blessé au genou, Soumaïla Coulibaly espère se remettre de sa blessure pour retrouver la compétition. « Mon premier objectif est de revenir dans l’équipe après ma blessure. Ensuite, je veux jouer autant de matchs que possible », fait savoir le défenseur central formé au Paris Saint-Germain. Reste maintenant à savoir s’il sera exaucé dans les prochains mois par Marco Rose, le nouvel entraîneur de l’équipe première du Borussia Dortmund.