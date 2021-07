PSG Mercato : Officiel, un milieu prometteur signe à Dortmund

Publié par Thomas le 20 juillet 2021 à 14:15

Alors que le Paris Saint-Germain rayonne depuis le début du mercato estival avec l’arrivée de nombreuses stars pour renforcer l’effectif, ces derniers jours, le club de la capitale est dans l’optique de vendre ses joueurs afin de s’ajuster sur les règles du fair-play financier. Si le PSG voit chaque année émerger de nouveaux talents venant de son centre de formation, beaucoup décident d’aller voir ailleurs afin d’engranger du temps de jeu. C’est le cas du jeune milieu de terrain Abdoulaye Kamara, qui, du haut de ses 16 ans, quitte le navire parisien pour s’engager en Bundesliga au Borussia Dortmund, où il signera son premier contrat pro.

PSG : Abdoulaye Kamara quitte Paris pour le Borussia Dortmund

C’est le compte officiel du BVB qui dévoile l’information, le jeune milieu de terrain français Abdoulaye Kamara, formé au Paris saint Germain, vient de s’engager en Bundesliga au Borussia Dortmund. À tout juste 16 ans, Kamara signera son premier contrat pro en Allemagne. Athlétique et faisant preuve de beaucoup de sérénité, le milieu de terrain français avait commencé à s’entraîner avec le groupe professionnel parisien dès la fin de la saison. Capable d’évoluer en sentinelle comme en défense, il pourra obtenir ses premières minutes au chez les Jaunes et Noirs, coutumiers des très jeunes pépites.

Paris cherche à vendre en plein mercato XXL

Après avoir enregistré la venue de Wijnaldum, Ramos, Hakimi et plus récemment Donnarumma, le Paris Saint-Germain fait beaucoup parler en cette période de mercato estival. Ces derniers jours, le club de la capitale s’est concentré sur les départs, en cherchant à se délester de certains de ses joueurs, indésirables ou très coûteux. Si les argentins Mauro Icardi et Leandro Paredes font l’objet de convoitises venant d’Italie (Juventus), ce sont les défenseurs latéraux qui ont ouvert le bal, avec le départ d'Alessandro Florenzi vers l’AS Roma, et le potentiel transfert de Layvin Kurzawa en Turquie.