OM Mercato : Pol Lirola, Longoria trouve une solution de repli

Président de l’ OM, Pablo Longoria espère toujours obtenir un accord avec la Fiorentina pour le transfert de Pol Lirola. Mais face à l’intransigeance des dirigeants italiens, le club marseillais a activé un plan B en Belgique.

OM Mercato : Longoria en difficulté pour Pol Lirola

L'Olympique de Marseille a démarré son mercato estival sur les chapeaux de roues en annonçant huit nouveaux renforts. Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Luan Péres, William Saliba, tous ont officiellement rejoint l’ OM. Le gardien de but Pau Lopez devrait être présenté dans les prochaines heures à Marseille. Après ces arrivées, le président de l' OM, Pablo Longoria, se concentre désormais sur l’une de ses priorités estivales : le recrutement d'un latéral droit.

La priorité à ce poste reste Pol Lirola. Le dirigeant marseillais n’a jamais caché son souhait de faire revenir le défenseur espagnol, prêté la saison dernière par la Fiorentina. Problème, les dirigeants de la Viola se montrent particulièrement intransigeants pour leur joueur, réclamant toujours 12 millions d’euros pour son transfert définitif. Si les dirigeants de l’ OM n’ont pas encore perdu espoir et préparent une offre à transmettre à leurs homologues italiens dans les jours à venir, selon les informations de La Provence, ils commencent déjà à chercher des solutions de replis. Et l’une d'elles pourrait se trouver en Belgique, plus précisément à Bruges.

L’ OM se tourne vers Clinton Mata ?

En effet, selon Walfoot, l’ OM étudie la piste menant à Clinton Mata. Âgé de 28 ans, le latéral droit angolais est lié au Club de Bruges jusqu’en juin 2023. L’Olympique de Marseille serait très intéressé par son profil. Le média précise alors que Clinton Mata reste une option très sérieuse en cas d'échec dans le dossier Pol Lirola. Mis au parfum de l'intérêt de l'Olympique de Marseille, le club belge serait également ouvert au départ de son joueur. La source explique que le Club de Bruges envisagerait une vente sèche pour le défenseur de 28 ans, dont la valeur marchande est estimée à 10 M€, selon Transfermarkt.