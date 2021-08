PSG Mercato : Nouvelle révélation explosive dans le dossier Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 14:55

Priorité absolue du Real Madrid, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG qui expire dans un an. Le dossier n’avance pas entre les deux parties.

Aucune offre du PSG pour Kylian Mbappé !

Durant plusieurs mois, la presse espagnole a régulièrement relayé des informations faisant croire que Kylian Mbappé a refusé toutes les offres de prolongations transmises par la direction du Paris Saint-Germain. Pourtant, Marca assure ce lundi qu’il n’en est rien. Le quotidien madrilène explique que le club de la capitale n’a encore formulé aucune proposition concrète à son attaquant de 22 ans. D’autant que l’international français reste ferme sur « sa position de ne pas renouveler son contrat avec le PSG ».

Le média ibérique assure que « Paris sait que ce n’est pas le moment et continue d’attendre que de meilleures conditions se présentent ». L’auteur de la publication Pablo Polo confirme également que « le président Al-Khelaïfi est celui qui a pris les rênes de la future négociation avec Mbappé pour une prolongation de contrat alors que le Real Madrid attend toujours ». Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco veut prendre son temps et voir si de bien meilleures conditions se présentent à lui avant de décider. Une situation que ne semble pas vraiment comprendre le Paris Saint-Germain qui redoute désormais une offensive des Merengues.

Le PSG redoute une offensive du Real pour Mbappé

À un an de la fin de la fin de son engagement, Kylian Mbappé refuse de renouveler son bail avec le PSG. Malgré les déclarations rassurantes de Nasser Al-Khelaïfi, le vice-champion de France craint une offensive du Real Madrid pour cet été. Le quotidien espagnol AS révèle dans son édition du jour que la direction parisienne redoute une approche de Florentino Pérez dans les derniers jours du mois d’août. Pour l’heure, Mbappé a repris l’entraînement et attend le début du championnat sans rien laisser filtrer sur sa décision finale.