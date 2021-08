Atalanta Mercato : Le remplaçant de Romero déniché à la Juventus

Publié par Thomas le 02 août 2021 à 17:55

Alors que le transfert de l’argentin Cristian Romero en Premier League à Tottenham n’est plus qu’une question de jours, les dirigeants de l’Atalanta seraient proches d’acter l’arrivée du défenseur central turc Merih Demiral de la Juventus de Turin. Le joueur de 23 ans est le choix numéro un des dirigeants de Bergame depuis plusieurs jours. Le club Oribici se prépare à formuler une offre de 25 millions d’euros plus 5 millions en bonus. La Juventus cherche à se débarrasser du défenseur qui n’aura pas joué de grands rôles cette saison, mais attend néanmoins une offre plus conséquente, aux alentours des 35/40 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2023 chez la Vielle Dame.

Atalanta : Merih Demiral pour remplacer Cristian Romero

Dans le viseur de l'entraîneur de l'Atalanta, Gian Piero Gasperini, depuis plus de dix jours, le défenseur turc Merih Demiral a de fortes chances de quitter les Bianconeri cet été. Le joueur de 23 ans, qui n’aura disputé que 15 rencontres de championnat cette saison avec la Juve, ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri. Dans le même temps, l’Atalanta voit son défenseur vedette Cristian Romero, élu cette saison meilleur défenseur de Serie A, se rapprocher toujours un peu plus des Spurs en Angleterre (une officialisation devrait d’ailleurs avoir lieu cette semaine).

Selon Nicolò Schira, la Vielle Dame va recevoir une offre de 30 millions d’euros (25 + 5 en bonus) pour Demiral. L’Atalanta semble déterminé à enrôler le joueur, en manque de temps de jeu à la Juve. Les dirigeants turinois attendent cependant une offre proche des 40 millions d’euros pour lâcher son jeune défenseur.

Recruté de Sassuolo en 2019, Merih Demiral n’aura joué que 32 rencontres en deux saisons à la Juventus. À la fois rugueux et athlétique, le turc d’1m90 est redoutable dans les duels défensifs et les tacles au sol. Titulaire en sélection, le joueur cumule à 23 ans déjà 24 sélections.