Tottenham Mercato : 50M€, la pépite argentine Romero arrive

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 12:38

Auteur d’une Copa América sensationnelle avec l’Albiceleste, le défenseur central de l’Atalanta, Cristian Romero, est tout proche de signer en Premier League à Tottenham. Longtemps dans les petits papiers du nouveau coach des Spurs, le portugais Nuno Santo, Romero faisait l’objet de convoitises des plus grands cadors européens. Le défenseur de 23 ans devrait rejoindre Londres pour une somme avoisinant les 50 millions d’euros. Le joueur paraphera un contrat de 5 saisons, soit jusqu'en 2026 et touchera un salaire de 3 millions d’euros par an plus bonus. L’officialisation est imminente.

Tottenham : Romero tout proche de signer pour 5 ans !

Vainqueur de la Copa América mi-juillet avec l’Argentine, le coéquipier de Lionel Messi a vu sa cote considérablement augmenter ces dernières semaines. Ses très belles prestations ont fait naître de nombreux courtisans en Europe, notamment en Premier League. Comme évoqué il y a une semaine, le club de Tottenham s’était montré très entreprenant dans le dossier menant au joueur, mais voyait Manchester United lui barrer la route, notamment pour anticiper un échec dans le dossier Varane.

Après des jours de négociations, les dirigeants des Spurs sont parvenus à un accord avec le joueur de 23 ans et son club de la Juventus de Turin, pour un transfert de 50 millions d’euros. Cristian Romero était prêté cette saison par les Bianconeri à l’Atalanta, qui désirait lever son option d’achat. Le joueur va donc quitter le championnat italien pour cinq saisons en Angleterre. Il percevra un salaire de 3 millions brut par an (hors bonus). Après le transfert de Pierluigi Gollini, Tottenham voit donc arriver un deuxième joueur de l’Atalanta dans ses rangs.

Cristian Romero défenseur star de Serie A

Pièce maîtresse de l’effectif de Gian Piero Gasperini, Romero est une véritable muraille en Serie A, qui a fait le bonheur des fans de l’Atalanta cette saison. Auteur de deux buts et deux passes décisives en 31 rencontres, l’Argentin a été récompensé de sa saison remarquable par une très belle troisième place de championnat, et un titre de meilleur défenseur d’Italie. À tout juste 23 ans, le joueur s’ouvre à de nouvelles ambitions en signant dans le très compétitif championnat anglais.