OM Mercato : La date d'arrivée de Malinovskyi est connue

Publié par Dylan le 08 janvier 2023 à 17:55

L'OM devrait tenir sa première recrue hivernale avec Ruslan Malinovskyi. Son arrivée aurait été planifiée par la direction du club.

Et si ce mercato hivernal était aussi réussi que la version estivale à Marseille ? Après avoir enregistré pas moins de douze renforts à l'intersaison, l'OM devrait enrôler un premier joueur en ce mois de janvier. Il s'agit de Ruslan Malinovskyi, le milieu de terrain ukrainien de l'Atalanta Bergame. Pisté depuis de nombreuses semaines, il faisait l'objet d'un prêt avec option d'achat.

Mais l'Atalanta Bergame se montrait toujours très ferme pour son joyau, ne voulant pas entendre parler d'un départ. Finalement, l'actuel 7ème de Série A aurait craqué selon les dernières informations de L'Equipe. L'Olympique de Marseille va bien s'offrir Ruslan Malinovskyi en prêt pour six mois, avec une option d'achat fixée à 10 millions d'euros + 3 millions de bonus. Une bonne affaire puisque l'Atalanta demandait 20 millions d'euros pour son joyau à la dernière intersaison.

OM Mercato : Visite médicale lundi pour Ruslan Malinovskyi

Sauf retournement de situation, Ruslan Malinovskyi devrait bien porter les couleurs phocéennes dans les prochains jours. La direction de l'OM, emmenée par le président Pablo Longoria l'attendrait de pied ferme ce lundi pour la signature de son contrat. Le milieu offensif de 29 ans passera d'abord sa visite médicale avant d'officialiser son prêt. Cette saison, il aura inscrit un but et délivré deux passes décisives en 15 matchs de Série A. Un bilan jusqu'à présent en deçà de ses performances l'an passé (10 buts et 6 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues).

Son arrivée est néanmoins une excellente nouvelle pour Pablo Longoria, le président de l'OM et ses supporters. Le dossier Malinovskyi a été le théâtre de nombreuses négociations. En revanche, une autre piste pourrait être abandonnée : celle d'Andy Delort. L'attaquant niçois ne manque pas de prétendants, lui qui est courtisé par le Stade Rennais, le RC Lens et même... Al-Nassr. Une chose est sûre : Marseille sera à la fête lundi.