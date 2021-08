LOSC Mercato : Gourvennec confirme la piste Predrag Rajkovic

Publié par ALEXIS le 03 août 2021 à 01:35

Le LOSC a joué le trophée des champions contre le PSG (1-0) avec Léo Jadim, dimanche. Cependant, le club cherche toujours un gardien de but. Jocelyn Gourvennec a répondu à la rumeur sur l’intérêt pour Predrag Rajkovic, gardien de but du Stade Reims.

LOSC : Gourvennec, « Rajkovic était sur la liste depuis longtemps »

Le LOSC cherche toujours un gardien de but pour prendre la place de Mike Maignan, transféré à l'AC Milan. Le nom de Predrag Rajkovic est évoqué ces derniers jours. Interrogé sur cette piste, Jocelyn Gourvennec a confirmé la tendance, mais sans plus de détails. « C’est vrai que Predrag Rajkovic était sur la liste du club depuis longtemps, pas seulement là. Il était déjà question que Mike Maignan parte il y a un an. C’était une possibilité, mais je n’en sais pas plus, car j’étais focus sur la préparation du match du trophée des champions », a fait savoir le nouvel entraîneur de Lille OSC, en conférence de presse d’après-match. En d’autres termes, le portier n°1 du SDR est une piste de longue date des Dogues. « Je n’ai pas parlé de ça avec le président Olivier Létang », a indiqué le successeur de Christophe Galtier.

Demande de prêt de Lille OSC repoussée

Pour rappel, le club de Marne a repoussé une première proposition du LOSC pour Predrag Rajkovic (1m92). Il était question d’une demande de prêt. Pour se donner les moyens de convaincre la direction rémoise, le club champion de France a proposé Léo Jardim, son portier n°1 actuel, dans le dossier, mais en vain, selon les informations de L’Équipe. Outre l'intérêt pour portier de 25 ans, la direction lilloise est également sur la piste Robin Olsen (31 ans) de l’AS Rome et Odysseas Vlachodimos (27 ans) du Benfica Lisbonne, tous sous contrat.