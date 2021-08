PSG Mercato : Leonardo face à un gros problème pour Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 20:55

Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, est désormais la principale priorité du PSG après un début de mercato de folie. Mais l’affaire est encore loin d’être dite pour Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, dans ce dossier.

Paul Pogba retenu à Manchester par sa famille ?

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain veut boucler son mercato de folie avec Paul Pogba. À un an de la fin de son engagement, l’international français de 28 ans refuse de renouveler son bail et Leonardo tente de le convaincre de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino. Si le champion du monde 2018 est plutôt sensible à l’appel du club phare de sa région natale, son entourage ne semble pas partager le même engouement que lui.

En effet, d’après les informations du site spécialisé Manchester Evening News, la femme de Pogba, Maria Zulay Salaues, adore la région du Cheshire, où vit la famille Pogba, et n’est pas vraiment emballée de devoir déménager à Paris. Un détail qui pourrait bien compter dans la décision finale de la Pioche. En attendant, les Red Devils n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier.

L’exigence de Manchester United pour Paul Pogba

D’après la journaliste Charlotte Duncker, le vice-champion d’Angleterre s’accroche toujours à son milieu de terrain français. La correspondante de Goal à Manchester explique que le club anglais n’a pas encore renoncé à l’idée de prolonger le contrat de sa star tricolore. « L’offre de Manchester United est toujours sur la table. Rien n’a été signé. Les discussions sont toujours en cours. United veut obtenir ce que Pogba vaut vraiment », indique Charlotte Duncker.

Toutefois, si aucun accord n’intervient entre les deux parties et que l’ancien milieu de la Juventus Turin veut absolument rejoindre le Paris Saint-Germain, le board mancunien « veut une belle somme. » Toujours selon la même source, pour libérer Paul Pogba de sa dernière année de contrat, Manchester United réclame 58 millions d’euros.