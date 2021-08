PSG Mercato : Ramos, Donnarumma, Tuchel se moque du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 02:55

Après Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, le PSG cherche encore à recruter durant ce mercato estival. Provoquant ainsi les railleries de son ancien coach Thomas Tuchel, sous contrat à Chelsea jusqu’en juin 2024.

Thomas Tuchel dévalorise le recrutement du PSG

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain a entrepris un vaste chantier de recrutement cet été. Désireux d’apporter du sang neuf à son équipe, le club de la capitale a enregistré les signatures de Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Mais selon Thomas Tuchel, tous ces noms ronflants ne suffisent pas pour remporter des titres. L’ancien entraîneur du PSG avoue que malgré la présence de Neymar et Kylian Mbappé dans ses rangs, il n’a rien obtenu de majeur à Paris.

« Ici, on ne recrute pas simplement des joueurs pour attirer l’attention ou pour divertir le public. On recrute des joueurs pour qu’ils nous fassent gagner des finales de compétitions importantes. J’ai travaillé avec des superstars qui n’ont pas réussi à remporter de grands trophées », a déclaré Thomas Tuchel pour justifier le statu quo qui règne à Chelsea depuis le début du mercato estival.

« J’ai un effectif heureux, équilibré, et surtout ils sont champions d’Europe. Donc pourquoi je devrais chercher des superstars alors qu’elles sont autour de moi ? », s’est interrogé le coach allemand devant les médias. Qu’à cela ne tienne. Le Paris Saint-Germain veut renforcer considérablement le groupe de Mauricio Pochettino qui s’attend à d’autres arrivées d’ici la fin du marché des transferts.

Mercato PSG : Pochettino s’attend encore à des recrues

Profitant d’un entretien avec le média Prime Video, Mauricio Pochettino a annoncé la couleur pour le dernier mois du mercato estival. Après avoir accueilli quatre renforts de classe mondiale, le successeur de Thomas Tuchel s’attend encore à de nouveaux visages pour enrichir davantage notre collectif.

« On a recruté des joueurs dont on avait besoin pour les ajouter à l’équipe. Le club a beaucoup travaillé pour trouver les bons profils, et on a réussi à le faire. Quelque chose peut encore arriver dans cette fenêtre de mercato. On est très heureux et on espère atteindre tous les objectifs qu’on a cette saison », a confié l’entraîneur argentin des Rouges et Bleus. D’après la presse étrangère et locale, le PSG travaille activement en coulisses afin de mettre le grappin sur Paul Pogba, libre dans un an avec Manchester United, avant la fermeture du marché des transferts.