PSG Mercato : Real, Neymar dévoile le futur club de Mbappé !

03 août 2021

Rêve de longue date du Real Madrid, Kylian Mbappé s’apprête à passer sa cinquième saison sous le maillot du PSG. Mais son partenaire Neymar croit savoir quel club lui conviendrait pour son avenir.

Mercato PSG : Kylian Mbappé vers le Brésil ?

Si son nom est régulièrement associé à plusieurs grands clubs européens, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Manchester United, Liverpool, la Juventus de Turin et le Bayern Munich, Kylian Mbappé pourrait finalement prendre la direction de l’Amérique du Sud sur recommandation de Neymar. En effet, profitant d’une interview accordée à PSG Magazine, l’international brésilien de 29 ans a ouvertement avoué qu’il aimerait bien voir son coéquipier du PSG évoluer un jour à Santos FC, son club formateur.

« Si je pouvais choisir, je dirais qu’un jour ce serait un rêve de voir Kylian jouer pour le club dans lequel j’ai été formé et grandi, Santos. Évidemment, ce serait formidable pour tous les fans de Santos de voir Kylian avec ce maillot. J’espère que cela pourra arriver un jour et qu’il ira au Brésil », a confié le numéro 10 du Paris Saint-Germain. En attendant, le champion du monde 2018 a d’autres plans pour son avenir.

Mbappé va rester au PSG, mais refuse de prolonger

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien confirme que Kylian Mbappé va bel et bien rester au Paris Saint-Germain cette saison. Annoncé avec insistance au Real Madrid, le buteur de 22 ans ne compte pas quitter le PSG cet été. Il ne compte pas non plus prolonger son contrat en l’état. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, Mbappé veut honorer sa dernière année de contrat avec toutes les options qui s’offrent à lui.

« Le voilà prêt à endosser tous les défis qui l’attendent, notamment la reconquête du titre de champion de France et surtout la Ligue des champions. Kylian Mbappé reste encore cette saison au PSG. Pour l’instant, il ne prolonge pas. Cette décision, il l’a mûrement réfléchie. Les conditions ne sont, selon lui, toujours pas réunies pour étirer son bail. Évidemment, le club va revenir plusieurs fois à la charge durant les prochains mois », explique le journal régional.