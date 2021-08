PSG Mercato : Manchester United alerte Leonardo pour Paul Pogba

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 10:55

Paul Pogba peut s’engager avec le PSG dans les prochains jours. Manchester United ne s’oppose plus à son départ. Surtout qu’il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Seulement, Leonardo et le Paris Saint-Germain vont devoir passer à la caisse.

Accord proche entre le PSG et Paul Pogba

D’après les indiscrétions recueillies par le site Canal Supporters, le Paris Saint-Germain et Paul Pogba sont proches d’un accord après plusieurs semaines de négociations. Si au départ il considérait le PSG comme une simple option, le début de mercato de folie de Leonardo et les ambitions du club de la capitale ont fini par convaincre l’international français de 28 ans.

De retour à Manchester en 2016 après quatre années passées sous le maillot de la Juventus de Turin, le champion du monde 2018 va parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2026 avec à la clé un salaire qui ferait de Pogba le troisième joueur le mieux payé de l’effectif parisien, derrière Neymar et Kylian Mbappé, si l’attaquant de 22 ans accepte de prolonger. Le média spécialisé précise qu’il ne manque plus qu’un accord entre les deux clubs avant de finaliser la transaction. Et les Red Devils viennent d’annoncer la couleur concernant les discussions à venir.

Manchester United fixe son tarif pour Pogba

Selon les informations relayées par le quotidien Le Parisien, les vice-champions de Premier League sont disposés à laisser partir Paul Pogba à la seule condition que le Paris Saint-Germain accepte de mettre sur la table des négociations une enveloppe d’un montant compris entre 75 et 100 millions d’euros. Après avoir recruté Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan pour 71 millions d’euros et augmenté sa masse salariale avec les arrivées libres de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, le PSG aura-t-il « les moyens de ses ambitions ? », s’interroge le journal régional.

L’unique solution pour Leonardo réside donc dans la vente de joueurs avant de boucler l’opération Pogba. Une entreprise que le directeur sportif du Paris SG compte réussir avec les ventes à venir de Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Layvin Kurzawa. L’autre option des dirigeants parisiens est « d’attendre le dernier moment pour faire baisser le prix au maximum » et mettre ainsi la pression sur Manchester United. Si Paul Pogba n’est pas vendu cet été, le club anglais devrait alors se résoudre à le voir partir sans aucune indemnité dans un an.