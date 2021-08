PSG Mercato : Leonardo proche de boucler un dossier pour 20M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 août 2021 à 22:55

Après avoir frappé quatre gros coups dans le sens des arrivées, Leonardo veut désormais dégraisser l’effectif du PSG. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain est ainsi impliqué dans des négociations pour une affaire à 20 millions d’euros.

Après Mitchel Bakker, un autre joueur du PSG au Bayer Leverkusen ?

Après Mitchel Bakker il y a trois semaines, le Bayer Leverkusen veut encore piocher au Paris Saint-Germain. Désireux d’apporter du sang neuf à son effectif en vue de la saison prochaine, le club allemand est intéressé par le profil de Thilo Kehrer. Arrivé à l'été 2018 en provenance de Schalke 04 contre un joli chèque de 37 millions d’euros, le défenseur de 24 ans peine à s’imposer dans la capitale. En quête de liquidités pour poursuivre son recrutement, le PSG espère lui trouver une porte de sortie cet été et le Bayer Leverkusen veut en profiter pour tenter d’obtenir sa signature.

En effet, à en croire les renseignements recueillis par le journal allemand Kicker, le Bayer cherche à se renforcer au niveau de la défense et son entraîneur Gerardo Seoane apprécie le profil du protégé de Mauricio Pochettino. Après Mitchell Bakker recruté au PSG pour 7 millions d’euros, les Rouge et Noir aimeraient mettre la main sur l’international allemand de 24 ans. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour Leverkusen.

Mercato PSG : Deux obstacles majeurs pour Leverkusen

RMC Sport confirme l’intérêt du pensionnaire de Bundesliga pour le défenseur parisien, mais précise que le Bayer doit faire face à deux obstacles majeurs dans ce dossier : le tarif fixé par le Paris Saint-Germain pour l'ancien joueur de Schalke 04 et son salaire chez les Rouges et Bleus. En effet, le site spécialisé Parisfans confirme ce lundi que Leonardo discute bel et bien avec son homologue du Bayer Leverkusen pour Thilo Kehrer. Pour laisser filer le natif de Tübingen, le vice-champion de France réclame une enveloppe comprise entre 15 et 20 millions d’euros.

Toujours selon la même source francilienne, le dernier 6e de Bundesliga propose plutôt 10 millions d’euros. Déterminé à se séparer du joueur, le PSG se montre optimiste quant à trouver un accord pour un transfert sec à 10 millions d’euros et 5 à 10 millions d’euros de bonus. Le journaliste de RTL, Baptiste Durieux, confirme la tendance pour l’avenir du compatriote de Julian Draxler et révèle que « plusieurs directeurs sportifs sont convaincus que ses prestations avec Paris sont liées au contexte et non à son talent. Certains que le joueur possède toujours un gros potentiel. »

Affaire à suivre donc…