PSG Mercato : Paul Pogba annonce une décision forte !

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 18:55

Priorité du PSG lors de ce mercato estival, Paul Pogba a repris l’entraînement avec Manchester United. Le milieu de terrain français en a profité pour annoncer une décision forte.

Man United réclame une fortune pour Paul Pogba

Pas forcément opposé au départ de Paul Pogba, Manchester United ne compte pas non plus le brader, même s’il ne lui reste plus qu'un an de contrat dans le nord de l’Angleterre. D’après les informations relayées mardi soir par le quotidien Le Parisien, le vice-champion de Premier League réclame entre 75 moins et 100 millions d’euros pour délivrer un bon de sortie à l’international français. De son côté, le champion du monde 2018, même s’il est tenté par une arrivée au Paris Saint-Germain, ne semble pas disposé à aller au clash avec ses dirigeants pour forcer son transfert cet été.

Si Leonardo ne parvient pas à trouver un accord avec les Red Devils, Pogba n’exclut pas d’honorer sa dernière année de contrat avant de s’en aller librement l’été prochain. Pendant ce temps, le natif de Lagny-sur-Marne a retrouvé ses coéquipiers en Écosse, sur le célèbre domaine du berceau du golf de St Andrews pour la préparation estivale. C’est donc depuis le nord du Royaume-Uni que le joueur de 28 ans a fait sa première annonce depuis l’été et les spéculations sur son avenir.

Paul Pogba mène la lutte contre le racisme

Paul Pogba a adressé un message fort à ses coéquipiers de Manchester United, mardi soir sur son compte Twitter. En effet, alors que le milieu de terrain français de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni, a été la cible de cris de singe venant des travées du Stade Letná, mardi soir contre le Sparta Prague, en barrage de la Ligue des Champions, Pogba a annoncé que les joueurs d’Ole Gunnar Solskjær vont continuer à poser un genou à terre avant chaque match de la saison en Angleterre, afin de montrer l’unité des Red Devils contre le racisme.

« Nous devons continuer de diffuser ce message, maintenant plus que jamais. Nous espérons que ces actions vont continuer d’avoir un impact et amener à un changement positif, surtout avec le retour des fans dans les stades », a déclaré l’ancien joueur de la Juventus de Turin. Pendant ce temps, Leonardo espère boucler quelques ventes pour financer son transfert au PSG d’ici le 31 août.