PSG Mercato : Kylian Mbappé lâche une première réponse perçante

Publié par JEAN-LUC D le 04 août 2021 à 20:55

Grande priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé compte honorer sa dernière année de contrat avec le PSG, soit jusqu’en juin 2022. Toutefois, l’attaquant de 22 ans n’entend pas parapher un nouveau bail comme le souhaitent ses dirigeants.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se méfie du Paris SG

Arrivé en 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros, l’ancien buteur de l’AS Monaco refuse de renouveler son engagement avec le Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien espagnol AS, l’international français se « méfie » du club de la capitale et ne semble pas du tout convaincu par le projet sportif de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino, malgré le recrutement de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma.

Malgré l’insistance de son président Nasser Al-Khelaïfi, qui a repris en main le dossier lui-même, Mbappé reste « ferme » et rejette toute idée de prolongation en « l’état ». Toujours selon la même source madrilène, le natif de Bondy est convaincu de grandir encore plus sous un autre maillot et la forte revalorisation salariale promise par le PSG ne suffit pas à lui faire changer d’avis. À moins d’un mois de la fermeture du mercato, le vice-champion de France craint désormais une offensive du Real Madrid dans les tout derniers instants du marché.

Le PSG redoute une offensive du Real Madrid

À quelques jours de la première journée du championnat et à moins d’un mois de la fermeture du mercato estival, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Faisant ainsi planer sur le PSG, la possibilité de le voir partir gratuitement l’été prochain. Les dirigeants parisiens perdraient ainsi leur sérénité dans ce dossier. À en croire les renseignements du média espagnol AS, « une certaine nervosité » a vu le jour au sein de la direction des Rouges et Bleus.

D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo redoutent une offensive du Real Madrid dans les derniers jours du mois d’août. Surtout que le journaliste Andrés Onrubia assure que Florentino Pérez est disposé à mettre 150 millions d’euros sur la table des négociations pour récupérer le champion du monde 2018 dès cet été. Que fera donc le PSG ? Vendre Mbappé et encaisser un joli chèque ou le laisser partir libre dans douze mois ?

Affaire à suivre…