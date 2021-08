AS Monaco : Cris racistes à Prague, Tchouaméni interpelle l’UEFA

Publié par ALEXIS le 05 août 2021 à 08:15

La victoire de l’AS Monaco sur le Sparta Pargue (2-0) a été entachée d’incidents racistes, mardi, au Generali Arena. Aurélien Tchouaméni a été victime d’insultes et cris racistes. En colère, il a interpelé l’UEFA, afin de sanctionner les auteurs.

AS Monaco : Tchouaméni exige des sanctions contre les auteurs des cris racistes

Buteur de l’AS Monaco et meilleur du joueur du match contre le Sparta Prague, lors du 3e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions, Aurélien Tchouaméni a été victime d’injure et cris racistes pendant le match, dans la capitale tchèque. Les Monégasques avaient interpelé l’arbitre Michael Oliver et ses assistants sur le comportement d’un groupe de supporters du club de Prague. Ils ont même menacé de ne plus rejouer après quelques minutes d’arrêt du match. Mais leur entraîneur Niko Kovac leur a demandé de poursuivre, afin de donner une belle claque aux auteurs de ces actes hautement condamnables.

Dans un long message posté sur les réseaux sociaux, le milieu défensif de l’ASM demande à l’UEFA et aux autorités de sévir contre les personnes responsables des comportements racistes dans un stade de football. « Il y aura un buzz pour un ou deux jours, puis on passera à autre chose jusqu'à la prochaine fois. Prendre position contre le racisme est facile. Prendre des mesures est autre chose », a-t-il balancé sur la toile.

« Des cris forts et clairs », confirme le buteur de l'ASM

Le joueur de 21 ans souhaite que ce genre de faits « ne restent pas impunis ». « Pourquoi nous, joueurs victimes d'actes racistes, ne sommes-nous pas associés à la mise en place de ce protocole ? » a regretté Aurélien Tchouaméni, avant de s’interroger de nouveau. « Pourquoi pouvons-nous arrêter un match pendant cinq minutes pour vérifier si un joueur était hors-jeu pour quelques centimètres, mais pas pour des chants racistes dans un stade ? La caméra de notre club sur le terrain a tout enregistré. C'était fort et clair. On a entendu », a indiqué le jeune joueur de l’AS Monaco.