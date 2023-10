Dans le viseur de Didier de Deschamps grâce à son début de saison impressionnant au PSG, Warren Zaïre-Emery se rapproche sérieusement de l’équipe de France.

PSG : Tchouameni forfait, Zaïre-Emery chez les Bleus en novembre ?

Lancé l’année dernière par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery confirme toutes les attentes placées en lui par le Paris Saint-Germain. Cette saison sous les ordres de Luis Enrique, le milieu de terrain de 17 ans impressionne et a rapidement mis toute l’Europe à ses pieds. Nommé homme du match mercredi passé lors du choc entre le Paris SG et l’AC Milan, le capitaine de l’équipe de France Espoirs conduite par Thierry Henry apparaît désormais un candidat sérieux pour faire une entrée fracassante en sélection de France. Et les derniers évènements viennent de le rapprocher encore un peu plus de Clairefontaine.

En effet, au lendemain de sa victoire face au FC Barcelone (2-1), le Real Madrid a publié un communiqué médical pour annoncer la blessure d’Aurélien Tchouaméni. « À la suite des examens effectués sur notre joueur Aurélien Tchouameni par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une fracture de stress incomplète au niveau du deuxième métatarsien du pied gauche. Évolution en cours », indique le club espagnol.

L’international français de 23 ans va donc observer six à huit semaines d’indisponibilité, ce qui l’écarte déjà de la prochaine liste de Didier Deschamps pour les matchs internationaux du mois de novembre. Si Eduardo Camavinga se présente comme le grand favori pour remplacer son coéquipier madrilène chez les Bleus, Warren Zaïre-Emery aurait une grande chance d’être appelé pour la toute première fois afin de figurer sur la liste. Une option totalement validée par Bixente Lizarazu.

Bixente Lizarazu milite pour la sélection de Warren Zaïre-Emery

Interrogé ce dimanche dans l’émission Téléfoot sur TF1, Bixente Lizarazu a lancé un appel du pied au sélectionneur de France pour le jeune Warren Zaïre-Emery. Pour l’ancien latéral gauche du Bayern Munich, Didier Deschamps va prendre le Titi dans son prochain regroupement à Clairefontaine.

« Quand j’entends Didier Deschamps, je crois qu’il va le prendre. Et je pense qu’on peut le prendre. C’est un jeune de 17 ans qui joue avec la maturité d’un mec de 30 ans, avec un coffre énorme et des jambes très solides. Sur le match face au Milan, il a tenu des duels et des contacts, c’était impressionnant. Il peut casser des lignes facilement et créer la supériorité numérique sur les phases offensives. Il gère très bien l’enchaînement des matchs et la hype sur lui en ce moment, très tranquillement. Il a tout », a déclaré Bixente Lizarazu.