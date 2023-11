À trois jours du déplacement en Italie pour affronter l’AC Milan en Ligue des Champions, le milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, a reçu une grande nouvelle concernant son avenir immédiat.

PSG : Première convocation en équipe de France pour Zaïre-Emery

Révélation européenne de cette saison, Warren Zaïre-Emery va franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière, à seulement 17 ans. D’après les informations relayées ce dimanche matin par le journaliste italien Fabrizio Romano, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain « devrait être appelé par Didier Deschamps en équipe de France ce mois-ci. » Le spécialiste mercato explique que le sélectionneur des Bleus s’est appuyé sur les « bonne performances » du protégé de Luis Enrique pour prendre sa décision.

Une tendance confirmée ce même jour par l’émission Téléfoot sur TF1. « Selon nos informations, le joueur du PSG, Warren Zaïre-Emery, est pressenti pour connaître sa première convocation avec l’équipe de France. La liste de Didier Deschamps sera dévoilée le jeudi 9 novembre », écrit le média sportif sur sa page Twitter. Une toute autre décision de Didier Deschamps serait d’ailleurs incompréhensible, selon un spécialiste du football français.

Didier Deschamps mis sous pression pour Warren Zaïre-Emery

Avec la blessure et le forfait annoncé d’Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery est bien parti pour connaître sa première convocation à Clairefontaine avec les Bleus de Didier Deschamps. Selon Bertrand Latour, cela ne fait même plus de doute, tellement le prodige du PSG crève l’écran depuis le début de la saison 2023-2024.

« Il doit être appelé et le sélectionneur Didier Deschamps n'est pas loin de penser comme moi. Il l'a déjà dit avec des mots très élogieux que l'on a rarement l'habitude d'entendre avec Didier Deschamps. Et l'absence d'Aurélien Tchouaméni lors du prochain rassemblement laisse à penser que Zaïre-Emery fera sa première apparition dans la liste de Didier Deschamps. Et cela paraît totalement logique tant il survole les débats avec le PSG et de manière extrêmement régulière puisqu'il joue tous les matches », a déclaré le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE de Choc. Didier Deschamps dévoilera sa liste jeudi prochain pour affronter Gibraltar et la Grèce, et Warren Zaïre-Emery devrait y figurer, sauf blessure face à l’AC Milan, mardi soir à San Siro.