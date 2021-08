PSG Mercato : Pogba pose une condition sine qua non à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2021 à 08:55

Sous contrat jusqu’en juin 2022 et ne souhaitant pas prolonger avec Manchester United, Paul Pogba veut rejoindre le PSG cet été. Mais pas à n’importe quelle condition. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale est désormais fixé pour le milieu de terrain tricolore.

Mercato PSG : Paul Pogba fixe sa priorité à Leonardo

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain aimerait ajouter Paul Pogba a sa belle collection de l’été. À un an de la fin de son engagement, l’international français refuse de prolonger. Leonardo a donc ouvert des négociations avec son agent Mino Raiola en vue d’une arrivée au PSG. Même s’il n’écarte pas forcément l’idée d’un transfert dans le club phare de sa région natale, Pogba a les idées claires en ce qui concerne la suite de sa carrière.

En effet, d’après les renseignements recueillis par Sky Sport, l’ancien joueur de la Juventus Turin accorde de l’importance au projet sportif et la possibilité de gagner des titres et non à l’aspect dans sa décision finale concernant son avenir. Quant à Manchester United, il commence à perdre l’espoir de voir son milieu de terrain prolongé et aurait même déjà fixé un prix pour son probable transfert.

Manchester United trop gourmand pour Paul Pogba

À en croire le quotidien Le Parisien, pour laisser partir Paul Pogba au Paris Saint-Germain, Manchester United réclame une offre comprise entre 75 et 100 millions d’euros. Le journal régional ajoute que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo comptent sur les ventes de Thilo Kehrer, Pablo Sarabia, Ander Herrera et Layvin Kurzawa pour financer l’arrivée du champion du monde 2018. Toujours selon la même source, le PSG veut « attendre le dernier moment pour faire baisser le prix au maximum. » Les Red Devils sont résolus à laisser partir le jour de 28 ans libre s’ils ne parviennent à le prolonger ou à le vendre cher cet été.

Affaire à suivre donc…