Stade Rennais mercato : Real, United Camavinga a tranché !

Publié par Thomas le 30 juillet 2021 à 00:51

Au centre des spéculations depuis la fin de la saison du côté du Stade Rennais, l’avenir d’Eduardo Camavinga semble désormais acté. Le journaliste Fabrizio Romano, très au courant sur le dossier, à fait part lors d’un live twitch, que le milieu de terrain français à pour objectif de rester au Stade Rennais la saison prochaine, pour par la suite rejoindre le Real Madrid en 2022. Pour rappel, la pépite de 18 ans voit son contrat se terminer dans un an. Longtemps pisté par Manchester United, il semblerait que ce soit Florentino Pérez et les siens qui soient les mieux positionnés pour enrôler Camavinga.

Le joueur est plus que jamais au centre des préoccupations de Nicolas Holveck à Rennes, son contrat se termine en Juin 2022, et aucune prolongation ne sera faite. Le milieu de terrain de 18 ans veut se confronter à un niveau au-dessus, en rejoignant un cador européen. Longtemps au centre d’une lutte acharnée entre le Real et United pour l’enrôler, les merengues étaient finalement sortis du dossier, après l’annonce de leur président qu’aucune recrue ne serait faite d’ici la fin de l’été. United s’était finalement focalisé sur le transfert de Raphaël Varane et Jadon Sancho, ne voyant aucun accord aboutir avec Rennes.

Eduardo Camavinga aurait finalement tranché, et aurait fait part à sa direction qu’il souhaitait rester au SRFC jusqu’à la fin de son contrat. L’international tricolore voudrait par la suite rejoindre Madrid, son club de rêve. Florentino Pérez enregistrerait une nouvelle arrivée sans débourser le moindre centime, opération qui pourrait aussi mener Mbappe en Espagne.

Le Stade Rennais quant à lui, ne verrait pas cette décision d’un bon œil. Les dirigeants bretons connaissent la cote que possède leur pépite sur le marché des transferts, et ne voudrait en aucun cas ne pas en tirer un bénéfice financier. Si aucune prolongation n'intervient, pas sûr que Rennes garde Camavinga cette saison.