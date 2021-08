OL : Nouveau capitaine, Léo Dubois prêt à relever le défi

Publié par ALEXIS le 06 août 2021 à 05:35

Nommé capitaine de l’ OL par Peter Bosz, ce jeudi, Léo Dubois a réagi à son nouveau statut de leader du vestiaire du club rhodanien.

OL : Léo Dubois « très heureux d'avoir le rôle » de capitaine

Peter Bosz a désigné Léo Dubois comme capitaine de l’ OL pour la saison 2021-2022. Moussa Dembélé et Houssem Aouar sont les vice-capitaines. « Ce sera Léo. J'en ai parlé mon staff et des joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Un des noms donnés a été celui de Dubois. Ils m'ont expliqué pourquoi et j'étais d'accord avec eux. Il sera capitaine avec Moussa en 2 et Houssem en 3 », a indiqué le successeur de Rudi Garcia en conférence de presse.

Le défenseur a réagi à sa nomination. Il souligne la confiance de Peter Bosz et promet d’être la hauteur des attentes du nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais. « C’est une satisfaction », s’est réjoui l’international Tricolore (7 sélections). « Il y a des responsabilités à prendre. J'aime ce genre de défi. Je suis heureux de pouvoir apporter ce dont je suis capable au groupe. Je l'ai connu (le capitanat, ndlr) au FC Nantes et aussi quelques fois à l’ OL. C'est un symbole. Le plus important est d'être au service du collectif sur le terrain. Je suis très heureux d'avoir ce rôle », a déclaré Léo Dubois.

Inquiétudes avant d'affronter le Stade Brestois

Les Gones affrontent le Stade Brestois, samedi au Groupama Stadium, lors de la première journée de Ligue 1. Peter Bosz a avoué que son équipe « n’est pas prête ». Son capitaine ne dit pas le contraire, surtout après la défaite de l' OL devant le FC Porto (3-5), lors du dernier match amical de préparation. « Il y a eu un temps d’adaptation et c’est normal. Il faut être positif. […] Lors du dernier match, on a fait beaucoup de fautes et on a pris des buts. Il faut qu’on règle ça dès ce week-end », a souligné Léo Dubois. Rendez-vous à Décines, samedi à partir de 17h.