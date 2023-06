Alors qu'il arrive au bout de son prêt à Rennes, Karl Toko-Ekambi a enfin fait un choix pour son avenir. Celui-ci n'est pas favorable à l'OL.

Karl Toko-Ekambi et l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas encore fini. Malgré des liens rompus avec les supporters, l'attaquant camerounais doit faire son come-back au sein du club rhodanien. Il était prêté sans option d'achat au Stade Rennais, depuis cet hiver. Là-bas, Toko-Ekambi s'est beaucoup plu et a retrouvé ses qualités. Son bilan en atteste : 5 buts et 2 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues.

Cependant, s'il est capable de fulgurances, son manque de régularité n'a pas incité le SRFC à vouloir l'acheter. C'est pourquoi le joueur doit retourner à Lyon, l'endroit qu'il avait quitté en furie. Bientôt libre de tout contrat (30 juin), le Lion Indomptable (54 sélections, 13 buts) aurait toutefois pris les choses en main pour son avenir.

Karl Toko-Ekambi ne se voit pas continuer à l'OL

Grâce aux informations récoltées par RMC Sport, on en sait un peu plus sur les priorités de Karl Toko-Ekambi. Premièrement, l'attaquant de 30 ans ne se voit pas revivre une saison aux côtés des Gones, avec la relation tumultueuse qu'il possède avec nombre d'amoureux de l'OL. Deuxièmement, il se dit ouvert à d'autres projets, et place le club rhodanien en dernier choix au niveau de ses priorités.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Lyon, Karl Toko-Ekambi a plusieurs portes de sortie possibles. Tout d'abord, Al-Shabab lui fait les yeux doux depuis quelque temps. Même chose en Turquie, où Galatarasay et Fenerbahçe apprécieraient son profil. Le premier nommé a un argument de taille avec la présence de Bafétimbi Gomis et Léo Dubois, anciens de l'OL dans son effectif. Mais c'est le club saoudien qui a dégainé le premier avec une offre pour 2 ans de contrat. Reste à savoir ce que va décider Karl Toko-Ekambi.