PSG Mercato : Nouveau rebondissement à prévoir pour Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 08:55

À un an de la fin de son contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé avec insistance du côté du PSG, mais rien n’est encore fait dans ce dossier. Aux dernières nouvelles, l’avenir du milieu de terrain français pourrait connaître un tout autre dénouement au terme du mercato estival.

Mercato PSG : Paul Pogba pas intéressé par la Ligue 1 ?

Depuis plusieurs semaines déjà, le nom de Paul Pogba est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. L’international français de 28 ans serait notamment intéressé par une arrivée dans la capitale afin d’intégrer l’équipe de Mauricio Pochettino. Après cinq ans passés sous le maillot de Manchester United en Premier League, le champion du monde 2018 veut changer d’air et ferait du club parisien sa priorité pour l’avenir. Après plusieurs discussions avec le directeur sportif des Rouges et Bleus Leonardo, la Pioche aurait donné son accord en vue d’un transfert au PSG.

Cependant, Laurie Whitwell assure que la donne serait totalement différente dans ce dossier. En effet, le journaliste britannique a expliqué dans les colonnes du journal The Athletic que Paul Pogba ne serait pas si emballé à l’idée de quitter la Premier League pour débarquer en Ligue 1. Selon la chaîne ESPN, l’ancien milieu de la Juventus Turin est heureux à Manchester et n’est pas forcément en quête d’un nouveau challenge loin des Red Devils. Sky Sports précise même que le compatriote d’Anthony Martial serait plus focalisée sur le projet sportif et aurait des doutes sur un transfert à Paris. Et la dernière sortie de l’entraîneur mancunien confirme plutôt cette tendance dans ce dossier.

Ole Gunnar Solskjaer confiant pour Paul Pogba

À la veille du match amical contre Everton à Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer s’est prononcé une nouvelle fois sur la situation de Paul Pogba. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le coach de Manchester United est confiant quant à garder le natif de Lagny-sur-Marne dans son effectif cette saison.

« J'espère que chaque joueur pense que Manchester United est l'endroit idéal pour gagner des trophées. Lorsque vous signez pour ce club, vous devez relever le défi. Paul est revenu et il est frais, c'est toujours un garçon si positif. Les discussions que j'ai eues avec lui ont toutes été positives », a déclaré l’entraîneur norvégien qui s’est également réjoui de l’arrivée de Jadon Sancho et de Raphaël Varane.

« À partir de maintenant, tout est du bonus. Je dois dire qu'avec les deux signatures que nous avons, nous nous sommes renforcés là où nous voulions le faire (…) Je suis très content de ce que nous avons réalisé », a ajouté l’ancien buteur de Manchester United. Reste toutefois à savoir si l’arrivée annoncée de Lionel Messi pourra convaincre Pogba de choisir définitivement l’option PSG pour son avenir.

Affaire à suivre…