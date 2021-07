PSG Mercato : Paul Pogba, la grosse déclaration de Solskjaer

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 09:58

Depuis plusieurs jours, la rumeur rapproche de plus en plus Paul Pogba d’un transfert au PSG. Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur de Manchester United, s’est prononcé sur l’avenir de son milieu de terrain.

Solskjaer reste évasif sur l’avenir de Pogba

En marge du match amical et la défaite de Manchester United face aux Queens Park Rangers (2-4), samedi, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué la situation de Paul Pogba et son probable transfert au Paris Saint-Germain. Parlant des négociations entre l’international français et la direction des Red Devils à propos d’une prolongation, l’entraîneur norvégien est resté évasif sur le sujet, même s’il espère voir le joueur de 28 ans à l’entraînement au retour de ses vacances.

« Des discussions sont en cours entre le représentant de Paul et les représentants du club. J’ai discuté avec Paul et il attend avec impatience la nouvelle saison », a déclaré Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Poursuivant, l’ancien attaquant de la formation anglaise a reconnu les intérêts d’autres clubs pour son joueur, mais souhaite l’avoir dans son équipe la saison prochaine.

« Il y a toujours des spéculations sur Paul. Il y a des discussions entre Paul et ses représentants, je ne suis pas dans les détails, je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet (…) Il y a toujours des rumeurs et les clubs sont toujours intéressés et nous l’avons vu à son meilleur niveau. Paul sait ce que nous pensons. J’ai apprécié mon temps à travailler avec lui et j’espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble… », a-t-il poursuivi. De son côté, le champion du monde 2018 attend un signe du PSG pour quitter la Premier League pour la Ligue 1.

Paul Pogba attend l’accord entre le PSG et Man United

D’après les informations du Daily Telegraph, la direction de Manchester United s’attend à ce que le PSG fasse bientôt une offre pour le transfert de Paul Pogba. À un an de la fin de son contrat, l’international français refuse de le renouveler et veut aller au Paris SG. Selon le journal britannique, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pensent pouvoir boucler ce dossier contre un chèque de 50 millions d’euros. Après cinq ans passés en Angleterre, l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin attend que le PSG trouve un terrain d’entente avec le vice-champion de Premier League afin de faire ses valises et rentrer à Paris.

Affaire à suivre donc…