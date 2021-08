LOSC Mercato : Succession de Maignan, Lille encore recalé

Publié par Ange A. le 07 août 2021 à 14:15

Alors que le championnat a repris ce vendredi, le LOSC n’a pas encore assuré la succession de Mike Maignan. Cible du champion de France en titre, un portier de Ligue 1 vient de refroidir le club nordiste.

Le LOSC de nouveau recalé par un gardien de Ligue 1

Après son sacre en championnat, le Lille OSC se retrouve attaqué de partout. Le LOSC vient notamment de perdre Luiz Araujo, parti poursuivre sa carrière en Major Soccer League du côté de l’Atlanta United. Avant lui, l’entraîneur Christophe Galtier, Mike Maignan et Boubakary Soumaré ont quitté le champion de France. Depuis le transfert de Maignan à l’AC Milan, la direction du club nordiste explore plusieurs pistes notamment en Ligue 1 pour assurer sa succession. Mais jusqu’ici les Dogues collectionnent les échecs à ce poste. Le dernier en date provient du Racing Club de Strasbourg. Annoncé du côté de Lille, Matz Sels a fermé la porte à un départ du RCSA cet été.

La réponse cash de Matz Sels à l’intérêt de Lille

Sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en 2024, Matz Sels ne se voit pas ailleurs qu’au Racing. Il souhaite d’ailleurs retrouver des sensations avec le club alsacien après un exercice 2020-2021 tronqué. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, l’international belge (1 sélection) a manqué une bonne partie de la saison. Il n’a joué que six rencontres lors de la précédente campagne. « Cela fait toujours plaisir quand tu sais que de grandes équipes pensent à toi. Cela veut dire que j’ai réussi à me faire remarquer en réalisant de belles choses. C’est flatteur, mais il n’y a rien de concret avec Lille. J’ai un contrat jusqu’en 2024 avec le Racing, et je suis déjà concentré sur la première journée contre Angers, qu’il faut bien préparer », a expliqué le portier de 29 ans selon les propos relayés par Le Petit Lillois.