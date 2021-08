PSG Mercato : Après Messi, une signature prestigieuse envisagée

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 16:55

Le PSG touche au but avec Lionel Messi. Libre depuis l’annonce officielle de l’échec de sa prolongation avec le Barça, la star argentine est annoncée proche d’une signature en faveur du club parisien. Mais ce ne sera pas le dernier gros coup des Rouges et Bleus pour ce mercato estival.

Mercato PSG : Mbappé poussé vers le Real après l’arrivée de Messi ?

Sauf énorme retournement de situation, Lionel Messi va s’engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. D’après le Mundo Deportivo, l’ancien attaquant du FC Barcelone pourrait même être présenté officiellement à la presse comme nouveau joueur du PSG le mardi 10 août à Paris. Pour Andres Onrubia, Insider pour le journal espagnol AS, l’arrivée du septuple Ballon d’Or va provoquer le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Le journaliste sportif explique qu’au plan financier, le club parisien ne pourra pas faire face aux salaires de Messi,

Neymar et Mbappé à la fois. Nasse Al-Khelaïfi et Leonardo ne pourront donc pas refuser une offre de transfert conséquente pour l’international français de 22 ans. La publication madrilène précise même que le champion du monde 2018 pense qu’il est temps pour lui d’aller voir ailleurs avec la venue de l’ancien capitaine des Blaugranas à Paris. D’autant que le Real Madrid se tient déjà prêt à dégainer une enveloppe de 150 millions d’euros pour le récupérer cet été. Seulement en France, la tendance est clairement tout autre concernant l’avenir du natif de Bondy.

Kylian Mbappé, grande priorité du PSG !

En effet, les journaux L’Équipe et Le Parisien sont formels sur le sujet : le Qatar ne compte pas vendre Kylian Mbappé avec l’arrivée quasiment acquise de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Pour les dirigeants du club de la capitale, la prolongation de l’ancien buteur de l’AS Monaco demeure même la principale priorité pour cet été. La direction du PSG espère ainsi que les efforts de Leonardo sur le marché pour renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino et prouver à Mbappé est au « meilleur endroit pour lui » pourront le convaincre de renouveler son bail qui expire dans un an.

Affaire à suivre donc…