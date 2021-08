OL : La grosse déception de Bosz après sa première gâchée

Publié par Ange A. le 08 août 2021 à 00:30

L’Olympique Lyonnais a manqué ses débuts en championnat ce samedi. L’ OL a été accroché à domicile par le Stade Brestois (1-1) au Groupama Stadium. Peter Bosz s’est exprimé suite à la contreperformance des siens.

L’ OL cale d’entrée contre le Stade Brestois

L’Olympique Lyonnais signait son retour à la compétition ce samedi au Groupama Stadium. Seulement, l’ OL n’a pas réussi ses débuts à domicile face au Stade Brestois lors de la 1re journée de Ligue 1. Diminué par de nombreuses absences en défense, Lyon a été accroché par Brest (1-1). Les visiteurs ont surpris les locaux avant la pause sur un tir à bout portant (43e) d’Irvin Cardona. Les Gones sont revenus au score grâce à Islam Slimani (62e), entré en jeu à la deuxième mi-temps. Quatrième de Ligue 1 Conforama, le club rhodanien manque son retour en championnat. Nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz n’a pas réussi sa première officielle. L n’a pas manqué d’exprimer sa déception.

Peter Bosz amer après le nul contre l’OL

Le technicien néerlandais espérait la victoire pour sa première en match officiel, surtout devant son public. «On doit gagner à la maison contre Brest normalement. On a perdu deux points aujourd’hui ! », a déploré Peter Bosz après la rencontre au micro de Prime Video. S’il est satisfait des entrées en jeu remarquables de Lucas Paqueta et d’Islam Slimani, le coach de l’ OL est conscient qu’l y a encore du travail. « Je travaille depuis 5 semaines avec eux, mais c’est toujours trop tôt pour avoir des résultats. Il faut qu’on progresse dans tous les domaines, on l’a vu cet après-midi », a souligné l’entraîneur lyonnais. Après ce faux pas, il espère sans doute signer son premier succès lors de la prochaine sortie. Lyon se déplace sur la pelouse de l’Angers SCO le 15 août prochain.