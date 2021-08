Stade Rennais, PSG : Grosse annonce de Maurice sur Camavinga

Publié par Ange A. le 09 août 2021 à 07:15

Alors que le Stade Rennais lançait sa saison ce dimanche, la situation d’Eduardo Camavinga continue de cristalliser l’attention. Directeur sportif de Rennes, Florian Maurice a fait le point au sujet de l’avenir du milieu de terrain.

Une tendance se dégage pour Eduardo Camavinga

Ce dimanche était jour de reprise pour le Stade Rennais. Rennes recevait le Racing Club de Lens lors de la 1re journée de Ligue 1 Conforama. Les deux formations n’ont pas réussi à se départager pour leur première de la saison. Elles se sont quittées sur le score d’un but partout au Roazhon Park. En marge de cette rencontre, l’avenir d’Eduardo Camavinga a encore été évoqué. Il ne reste plus qu’un an de contrat au milieu de terrain rennais. S’il est courtisé par de grosses cylindrées, dont le Paris Saint-Germain et des clubs étrangers, le numéro 10 du SRFC n’a reçu aucune offre jusqu’ici. Confirmation a encore été faite par Florian Maurice. Le directeur sportif des Rouge et noir garde espoir de prolonger sa pépite de 18 ans.

Vers une prolongation avec le SRFC ?

Pour le responsable du Stade Rennais, une prolongation du contrat d’Eduardo Camavinga reste d’actualité. « Je le répète : quand on arrive à un an du terme du contrat, soit le joueur prolonge, soit il part. Aucune offre n’est arrivée sur le bureau du président donc on travaille toujours sur une proposition de prolongation de contrat. Il reste encore trois semaines, beaucoup de choses peuvent se passer », a indiqué Florian Maurice au micro d’Amazon. En prolongeant le contrat de sa pépite, Rennes garde ses chances d’empocher un joli chèque en cas de cession de son milieu international tricolore (3 sélections/1 but). La valeur marchande du prodige rennais est estimée à 55 millions d’euros sur Transfermarkt.