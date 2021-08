PSG Mercato : Décision confirmée pour Eduardo Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 06 août 2021 à 00:55

Placé dans le viseur du PSG, Eduardo Camavinga est annoncé sur le départ du côté du Stade Rennais. À l’approche de l’ouverture du championnat, les choses semblent désormais se préciser pour l’avenir du joueur de 18 ans.

Eduardo Camavinga, c’est 35-40 M€

Si le nom de Paul Pogba est cité comme la grande priorité de Leonardo pour ce dernier mois du mercato estival, le Paris Saint-Germain garde également un oeil sur le dossier Eduardo Camavinga. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le milieu de terrain tricolore n’a pas prolongé et a clairement indiqué à la direction du Stade Rennais qu’il veut changer d’air cet été. Et selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, « Manchester United a été informé de la situation et a eu des contacts directs, ils ont besoin d’au moins 35/40 millions d’euros pour Camavinga cet été ». Également intéressé par l’international français de 18 ans, le club anglais s’est vu opposer une fin de non-recevoir de la part du jeune rennais. Le protégé de Bruno Genesio ayant d’ores et déjà fait son choix pour son avenir.

Mercato PSG : Eduardo Camavinga vers un départ libre ?

Après les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le Paris Saint-Germain veut recruter un nouveau milieu de terrain afin de renforcer davantage l’équipe de Mauricio Pochettino. Eduardo Camavinga est bien évidemment intéressé par le poste, mais le joueur du Stade Rennais ne semble pas pressé et attend son heure pour débarquer dans la capitale. En effet, Romano précise dans sa chronique sur Benchwarmers que Camavinga « attend de voir ce qui va se passer, mais n’exclut pas de partir en tant qu’agent libre l’été prochain ».

Eduardo Camavinga ne serait donc pas contre l’idée d’honorer son engagement envers le club breton et de quitter le club libre. Déterminé à emprunter la même trajectoire que Kylian Mbappé, le natif de Miconje veut absolument venir grandir au PSG avant d’envisager un départ à l’étranger quelques années après. Seulement, le Paris Saint-Germain pourrait avoir affaire à une forte concurrence espagnole, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid, dans ce dossier l’été prochain.