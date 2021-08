PSG Mercato : Après Messi, une autre pointure bientôt à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 11:55

Sauf revirement de dernière minute, Lionel Messi va s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures. Mais le Paris Saint-Germain ne compte pas s’arrêter là. Leonardo vise à présent une autre pointure en défense.

Mercato PSG : Kalidou Koulibaly après Lionel Messi ?

Laissé libre par le FC Barcelone après la fin de son contrat, Lionel Messi s’apprête à rejoindre le Paris Saint-Germain. D’après RMC Sport et plusieurs médias étrangers, les dirigeants du club de la capitale et la star argentine sont parvenus à un accord total sur la base d’un bail de deux ans et une troisième en option. Le septuple Ballon d’Or est même attendu dans la capitale ce lundi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée.

Alors que le monde du football est encore sous le choc de cette nouvelle qui constitue à n’en point douter le plus gros coup de l’histoire des Rouges et Bleus, Foot Mercato lâche une nouvelle bombe sur le mercato parisien. En effet, le site français assure que Leonardo tente de recruter le défenseur central du Napoli, Kalidou Koulibaly. Le directeur sportif du Paris SG a même déjà rencontré à plusieurs reprises l’agent de l’international sénégalais, ainsi que la direction du club italien.

« D’autres RDV ont eu lieu entre le PSG et Fali Ramadani, représentant de Kalidou Koulibaly. Les deux parties ont bien avancé sur les contours d'un contrat. Des échanges ont également eu lieu avec Naples. Pas d'évolution supplémentaire depuis le milieu de la semaine », explique le journaliste Santi Aouna du média sportif. Cependant, l’affaire est encore loin d’être gagnée.

Luciano Spalletti prêt à bloquer Kalidou Koulibaly

Arrivé à Naples en juillet 2014 en provenance de Genk et contre un chèque de 7,75 millions d’euros, Kalidou Koulibaly est aujourd’hui considéré comme l’un des cinq meilleurs joueurs de la planète à son poste. Sous contrat jusqu’en 2023, le joueur formé au FC Metz est régulièrement placé dans le viseur de presque tous les grands clubs européens durant chaque période de transferts. D’autant que cet été, le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur à seulement 48 millions d’euros.

Une occasion que le PSG veut saisir pour l’ajouter à son riche effectif qui va bientôt voir débarquer Lionel Messi. Mais il faudra d’abord pour cela convaincre l’entraîneur napolitain Luciano Spalletti qui souhaite pouvoir s’appuyer sur Koulibaly cette saison. « Est-ce que je m’enchaîne pour lui ? Je le ferais pour tout le monde. Je suis heureux avec l’équipe si elle reste ce que nous avons aujourd’hui. Je n’ai jamais entraîné un joueur aussi fort que Kalidou. S’il reste avec nous, je suis l’homme le plus heureux du monde. Je le voudrais toujours avec moi », a récemment déclaré le coach italien lors d’une conférence de presse. Le PSG et Leonardo sont donc prévenus.