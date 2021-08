OM Mercato : Le plan de Pablo Longoria pour attirer Simeone

Publié par Timothée Jean le 10 août 2021 à 11:43

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, espère pouvoir attirer Giovanni Simeone lors de ce mercato estival. Mais comme l'indique la presse italienne ce mardi, l'opération s'annonce très complexe même si le buteur de Cagliari donne sa priorité à l’ Olympique de Marseille.

OM Mercato : Benedetto sacrifié pour Giovanni Simeone ?

Actif sur le marché des transferts, l’ Olympique de Marseille compte poursuivre ses emplettes estivales. Les signatures de huit nouvelles recrues bouclées, Pablo Longoria scrute les opportunités. En Serie A, un attaquant de Cagliari attire tout particulièrement les attentions de la direction marseillaise, il s'agit de Giovanni Simeone.

Érigé en priorité au poste d’attaquant pour épauler efficacement Arkadiusz Milik, qui se remet d’une opération au genou, le transfert de l'international argentin (5 sélections, 1 but) graviterait autour d'un montant de 15 millions d’euros. Un tel montant semble hors de portée des finances actuelles de l’ OM, qui a engagé des frais importants cet été.

Pourtant, ce mardi, la presse italienne revient à la charge et ANSA explique la tactique de l’Olympique Marseille pour tenter de s’offrir Giovanni Simeone cet été. Selon le média transalpin, une condition est nécessaire pour réaliser une telle opération : l’ OM devra vendre Dario Benedetto pour renflouer ses caisses, mais aussi dégager une place au sein de son attaque.

Benedetto finalement cédé au Betis Séville ?

Dario Benedetto serait donc l’homme décisif pour l’arrivée de Giovanni Simeone à Marseille. La direction phocéenne aurait bien prévu de sacrifier le buteur de 31 ans, lequel n'est plus titulaire indiscutable à l’ OM et vu comme un renfort possible au Betis Séville. Le club andalou aurait déjà arraché un accord de principe avec l’Argentin pour son transfert en Liga. La direction de l’ OM n’attendrait plus que de recevoir un chèque de 7 millions d’euros pour le laisser filer. Une somme censée compléter l'enveloppe pour Giovanni Simeone. La fin du mercato estival s’annonce donc très mouvementée à Marseille.