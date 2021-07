OM Mercato : Simeone à Marseille, c’est (presque) fini !

Publié par Timothée Jean le 15 juillet 2021 à 15:16

Ambitieux pour son mercato estival, l’ OM a fait de l’attaquant de Cagliari, Giovanni Simeone, l’une de ses priorités offensives. Mais aux dernières nouvelles, la donne a changé.

OM Mercato : La piste Giovanni Simeone abandonnée ?

Plutôt discret ces derniers temps sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille a choisi d’être hyperactif cet été. Les dirigeants de l’ OM ont déjà bouclé sept renforts en ce début du mercato estival et veulent encore du lourd. Les noms de Philippe Coutinho (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal) ou encore Steven Zuber (Francfort) sont régulièrement associés à Marseille.

Attaquant de Cagliari, Giovanni Simeone est également cité parmi les cibles préférentielles de l’OM. Le club olympien envisagerait de le recruter afin de renforcer son attaque. Mais d'après les informations de La Nuova Sardegna, cette piste offensive n'a plus lieu d'être. Le média italien explique en effet que l’Olympique de Marseille a laissé tomber l’opération Giovanni Simeone. Un sacré coup dur pour l’attaquant argentin, qui avait mis toutes les chances de son côté pour rejoindre Marseille cet été. Il avait fait de l’OM sa priorité et la direction de Cagliari souhait boucler ce transfert le plus rapidement possible. Seulement, ce deal ne se tiendra pas, comme l’explique la source.

Pas de concurrence pour Arkadiusz Milik ?

Par ailleurs, cet étonnant revirement de situation pourrait s’expliquer par la tournure prise dans le dossier Arkadiusz Milik. Arrivé à l’ OM lors du dernier mercato hivernal sous la forme d’un prêt en provenance de Naples, l’attaquant polonais a donné totale satisfaction à ses nouveaux dirigeants. Il a aussi rassuré la direction de l’OM sur sa volonté de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Dès lors, avec les arrivées de Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder, la direction marseilaise estime être assez fournie en attaque. Il ne faudrait pas donc s’attendre à l’arrivée d’un nouvel avant-centre pour la suite du mercato de l'OM. Cependant, la donne changera peut-être en cas de départ de Dario Benedetto.