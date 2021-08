FC Lorient Mercato : Officiel, Yoane Wissa transféré en Angleterre

Publié par ALEXIS le 10 août 2021 à 20:15

Après six saisons en Ligue 1 et Ligue 2, Yoane Wissa, attaquant du FC Lorient, va découvrir un nouveau championnat en Angleterre. Son transfert à Brentford FC a été officialisé ce mardi.

Yoane Wissa (24 ans) ne jouera plus en Ligue 1 sous le maillot du FC Lorient. Et pour cause, il a rejoint Brentford FC, club promu dans l’élite anglaise à l’issue de la saison dernière. Il s’est engagé avec Les Abeilles (The Bees) pour 4 ans, jusqu’en juin 2025. « Yoane Wissa s’est engagé aujourd’hui avec Brentford FC, club anglais promu en Premier League cette saison (3e de Championship l’an passé). Le FCL espère dorénavant le voir briller outre-Manche et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci, Wiss’ », ont fait savoir les Merlus, officiellement sur leur site internet.

Le club Morbihan regrette déjà son polyvalent joueur offensif (ailier gauche ou avant-centre). « Professionnel, disponible, souriant et engagé, Yoane Wissa aura marqué les esprits durant son passage chez les Merlus, tant sur les terrains qu’en dehors. Il a été un artisan de la montée du club en Ligue 1 lors de la saison 2019-2020 et a joué un grand rôle dans le maintien des Merlus la saison passée », a souligné le FC Lorient.

Parcours de l'ex-attaquant du FCL

L'international congolais (2 sélections et 1 but) avait signé à Lorient pendant le mercato hivernal en janvier 2018, en provenance d’Angers. Il était en difficulté au SCO, car il sortait de deux prêts successifs au Stade Levallois (en National en 2017), puis à l’AC Ajaccio (en Ligue 2 en 2018). La saison dernière, Yoane Wissa a marqué 10 buts et offert 5 passes décisives, en 38 matchs disputés en Ligue 1. Pour rappel, le natif du Val-de-Marne a joué en National avec son club formateur, La Berrichonne de Châteauroux, lors de l'exercice 2015-2016.