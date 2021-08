Angers SCO Mercato : Un souci avec les recrues estivales !

Publié par ALEXIS le 09 août 2021 à 23:15

Angers SCO a fait une entrée en trombe en Ligue 1, dimanche, en infligeant une défaite au RC Strasbourg (2-0), mais sans les recrues estivales. Selon le club angevin, il y a un souci administratif avec les nouveaux joueurs.

Angers SCO : Ounahi, Mendy et Capelle toujours pas qualifiés

Angers SCO est revenu du stade de la Meinau avec une victoire en poche lors de la 1re journée de la Ligue 1. L’équipe de Gérald Baticle a défait celle de Julien Stéphan en Alsace, grâce aux buts du capitaine Ismaël Traoré et de Stéphane Bohoken. Une précieuse victoire qui place le Sporting Club de l’Ouest seul en tête du championnat, devant l’OM et le PSG. Le club leader a pourtant joué sans ses renforts du mercato estival : Azzedine Ounahi (milieu central de 21 ans arrivé du RCSA), Batista Mendy (milieu défensif de 21 ans recruté au FC Nantes) et Pierrick Capelle (prolongé en juin 2021). Selon l’explication de la direction d’ Angers SCO confiée à Ouest-France, l’absence de ces recrues est due à « un problème administratif ».

L’équipe du président Saïd Chabane entend régler ce problème « dans la semaine avec des ventes de joueurs », selon le quotidien régional. Si tout rentre dans l’ordre cette semaine, le SCO pourrait utiliser ses trois joueurs. Cependant, l’entraîneur des Scoïste ne peut pas garantir leur présence dans son équipe contre l’OL, dimanche (13h) au stade Raymond Kopa. « Je ne sais pas, c’est une possibilité, j’espère bien », a confié Gérald Baticle.

Le SCO doit vendre des joueurs d'abord !

Pour mémoire, Angers SCO avait été relégué en Ligue 2 par la commission du contrôle financier de la Ligue de Football Professionnel (LFP), lors de sa première audience. Le club avait été réintégré en Ligue 1, ensuite, après la vente effective (documents à l’appui) de Rayan Aït-Nouri (20 ans) à Wolverhampton pour 11 M€. Toutefois, le club a été soumis à l’encadrement de sa masse salariale, par la DNCG. D’après la source, le SCO « ne peut pas homologuer les contrats » d’Azzedine Ounahi, de Batista Mendy et de Pierrick Capelle, « tant qu’il n’a pas allégé la masse salariale avec des départs ».