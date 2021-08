Stade Rennais Mercato : Holveck se sépare d'un indésirable à Rennes

Publié par Thomas le 11 août 2021 à 15:41

Arrivé au Stade Rennais en 2018 du Havre, le jeune milieu de terrain français Rafik Guitane est tout proche de s’engager dans le championnat grec, au Aris Salonique, deuxième de Superligue la saison passée. En manque de temps de jeu à Rennes, le joueur de 22 ans avait été prêté cette saison au Maritimo, en Liga Nos. Sous contrat avec le SRFC jusqu’en juin prochain, l’ancien havrais a trouvé un accord avec le club grec pour un transfert sec. C’est une bonne nouvelle pour le président Nicolas Holveck, qui souhaite depuis plusieurs semaines se délester des indesirables bretons.

Stade Rennais Mercato : Rafik Guitane se rapproche de la Grèce

Alors que tous les regards sont tournés sur Eduardo Camavinga à Rennes, Nicolas Holveck continue son opération dégraissage en interne pour se délester de ses indésirables. Au Stade Rennais depuis 2018, le milieu de terrain de 22 ans, Rafik Guitane, devrait partir de Bretagne dans les prochains jours pour rallier le championnat grec, et l’Aris Salonique. Avec seulement quatre rencontres disputées depuis trois ans avec le SRFC, le Français ne voyait pas son futur radieux en France et désirait s’expérimenter dans d’autres championnats moins cotés.

La saison passée, Guitane avait été prêté en Liga Nos, au Maritimo avec qui il aura disputé 30 rencontres. Le joueur possède un profil polyvalent au milieu de terrain, qui lui permet d’être parfois positionné sur le côté gauche dans un milieu à quatre. Ce serait un deuxième gros coup pour le club grec, qui est en passe de signer l’attaquant de Fulham Aboubakar Kamara.

L’équipe type alignée par Bruno Genesio après le mercato est la grande inconnue du club breton. De nombreux joueurs sont courtisés et plusieurs pistes sont toujours en stand-by dans le sens des arrivées, notamment celle menant à un milieu de terrain. Si la venue de Jens Cajuste semble désormais difficile, la direction rennaise est désormais préocupée par le sort de sa pépite Eduardo Camavinga, toujours plus proche du Real Madrid.