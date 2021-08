Stade de Reims Mercato : Accord entre El Bilal Touré et le SDR

Publié par ALEXIS le 11 août 2021 à 18:21

Clap de fin sur le dossier El Bilal Touré au Stade de Reims. Ce dernier voulait quitter le club, alors qu’il était pressenti pour prendre la place du buteur Boulaye Dia, transféré au Villarreal CF.

Stade de Reims : El Bilal Touré met fin au bras de fer

El Bilal Touré a tenté de quitter le Stade de Reims pendant le mercato estival car des offres sont arrivées sur le bureau du club. Mais Jean-Pierre Caillot lui a fermé la porte de sortie, en raison du transfert de Boulaye Dia. L'attaquant avait ainsi engagé un bras de fer avec la direction du club en séchant les entraînements. Finalement, tout est rentré dans l’ordre et il a fait son retour au centre de vie Raymond Kopa, ce mercredi. Le président du SDR se réjouit du dénouement heureux de la crise entre le club et l’avant-centre international malien (5 sélections).

« La situation a évolué puisqu'il a réintégré le groupe, le vestiaire, et repris l'entraînement ce matin », a confirmé Jean-Pierre Caillot, dans des propos rapportés par L’Équipe. « Il a dit ce qu'il avait à dire à ses collègues. Maintenant, c'est de l'histoire ancienne et il est à la disposition de l'entraîneur. C'est une très bonne nouvelle pour le club, et c'est surtout une très bonne nouvelle pour lui », a commenté le dirigeant du Stade de Reims.

L'attaquant du SDR aligné contre le MHSC ?

Absent du groupe du coach Oscar Garcia lors du match de la 1ère journée de Ligue 1 contre l’OGC Nice (0-0), El Bilal Touré pourrait être convoqué pour la venue du Montpellier HSC au Stade Auguste Delaune, dimanche (15h). « Physiquement, il est prêt », a rassuré Jean-Pierre Caillot. « Sur les retours que j'ai de sa première séance, c'est qu'il a été professionnel malgré son attitude vis-à-vis du club. Après, ça reste une histoire de coaching, je ne sais pas ce que décidera l'entraîneur. Je ne sais pas s'il sera dans le groupe, je ne sais pas s'il jouera, mais en tout cas il est là », a expliqué le patron du Stade de Reims.