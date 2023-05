Onzième de Ligue 1 à trois journées de la fin du Championnat, le Stade de Reims prépare déjà la saison prochaine. Pour renforcer l’effectif de son entraîneur Will Still, le président Jean-Pierre Caillot s’active déjà en coulisses.

Après Marshall Munetsi, Azor Matusiwa, Junya Ito et Wout Faes, le Stade de Reims, grâce à une cellule de recrutement performante, veut continuer à se renforcer en recrutant dans des championnats moins médiatisés. Pour le prochain mercato estival, le club champenois viserait ainsi la signature d’un milieu de terrain évoluant à l’étranger, mais qui est déjà passé par la Ligue 1.

Mercato : Le Stade de Reims surveille Thomas Trazié

D'après les informations relayées ces dernières heures par le journal L’Équipe, les services du président Jean-Pierre Caillot surveilleraient de près la situation de Thomas Trazié. Âgé de 23 ans, le milieu de terrain ivoirien évolue en Israël au Beitar Jérusalem. Passé par le LOSC entre 2020 et 2021, il avait été prêté puis vendu à Lausanne.

Arrivé à Jérusalem l'été passé, Thomas Trazié pourrait déjà faire son retour en Europe puisque sa belle saison, avec notamment 6 buts et 1 passe décisive en 31 matches toutes compétitions confondues, attise des convoitises sur le vieux continent. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec son club, le compatriote d’Éric Bailly serait dans le viseur du Stade de Reims. L’entraîneur rémois Will Still espère même l’avoir dans son groupe dès la reprise en juillet. D’après le site spécialisé Transfermarkt, un départ de Thomas Trazié pourrait se négocier contre un chèque de 400.000 euros.

Affaire à suivre…