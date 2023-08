À quelques jours de la reprise, le Stade de Reims veut se renforcer en attaque. Pour cela, les Rémois ont coché le nom de Keito Nakamura qui plaît aussi au LOSC.

Le Stade de Reims fait une offre pour Keito Nakamura

Voulant continuer sur sa bonne lancée, le Stade de Reims multiplie les renforts durant ce mercato avec pas moins de six recrues. Pas de quoi satisfaire Will Still qui attend encore plusieurs arrivées, notamment en attaque. Et pour cela, l'entraîneur peut compter sur Jean-Pierre Caillot qui se penche sur plusieurs solutions offensives. D'après les informations du Parisien, Keito Nakamura serait dans la short-list des Rémois qui se sont mis d'accord avec le LASK pour un transfert.

Conscients des envies de départ de leur joueur, les Autrichiens avaient fixé son prix à hauteur de 10 millions d'euros pour celui qui voit son contrat se terminer en 2024. Annoncé avec insistance du côté du LOSC, il se pourrait que le Japonais s'en aille rejoindre son compatriote Junya Ito.

Keito Nakamura entre Lille et Reims

Si les pensionnaires d'Auguste Delaune ont fait une offre, tout reste à faire pour les 11es du dernier exercice qui était déjà intéressé pour signer le Japonais en janvier dernier. De son côté, l'ailier préfère signer à Lille avec qui il tient un accord depuis quelques semaines. Et d'après Mohamed Toubache-Ter, le joueur n'est pas intéressé par le projet, comme il l'a déclaré cet hiver, et privilégie un transfert en terre du Nord.

Cependant, pour ce faire, il faudra libérer une place communautaire pour l'équipe de Paulo Fonseca. Jonathan David, Alexsandro et Edon Zhegrova sont concernés pour un départ du LOSC. Avec plus de 20 millions euros dépensés sur ce mercato, le Stade de Reims sera très attendu par ses supporters, et la première rencontre face à l'OM sera l'occasion pour eux de se faire un avis sur les nouvelles recrues.