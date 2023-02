Stade de Reims Mercato : Jean-Pierre Caillot scelle l'avenir de Balogun

Publié par Enzo Vidy le 22 février 2023 à 04:03

Alors que Folarin Balogun réalise une saison fantastique avec le Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a scellé l'avenir de son attaquant.

C'est le grand artisan de la belle saison réalisée par le Stade de Reims. Prêté par Arsenal au mois d'août dernier, Folarin Balogun affole les statistiques en Ligue 1, et figure à la troisième position du classement des buteurs, avec 15 réalisations, tout comme Jonathan David et Kylian Mbappé qui figurent à la 1ère et 2e place.

L'attaquant du Stade de Reims possèdent toutes ses chances de finir en tête du classement, dominé par Kylian Mbappé depuis plusieurs saisons. Le week-end dernier, à l'occasion du déplacement de son équipe à Nice, Folarin Balogun avait la possibilité de devancer ses deux adversaires en inscrivant une 16e réalisation, mais a finalement manqué son penalty en début de seconde période.

Une déception immense pour le joueur qui va vite devoir se reprendre pour la réception du Toulouse FC dimanche prochain avec le Stade de Reims. En ce qui concerne son avenir, l'attaquant de 21 ans ne manque pas de convoitise, mais appartient toujours à Arsenal. Les supporters du club espèrent le voir poursuivre une saison supplémentaire, mais le président rémois ne se fait pas de faux espoirs à propos de ce dossier.

Stade de Reims : Sauf miracle, Folarin Bolagun ne restera pas à Reims

Dans une récente interview au micro de France Bleu, le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, s'est exprimé à propos de son jeune attaquant, dont l'avenir ne devrait pas s'écrire au SDR. "Je pense que c’est impossible. La règle du jeu est très claire : ce sont des garçons qui, quand ils nous rejoignent, savent qu’ils sont là pour se révéler et c’est une étape pour eux. Donc même si je ne décide pas à sa place, soit Folarin retournera dans son club d’Arsenal pour y avoir sa chance, soit il sera prêté à nouveau ou même transféré dans un club de très haut niveau."

Des déclarations qui risquent d'anéantir les derniers espoirs des supporters du Stade de Reims concernant l'attaquant vedette qui fait rêver le public d'Auguste Delaune depuis le début de la saison.